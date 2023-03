Covid-19 : suivi des cas contacts, vaccination obligatoire des soignants… Les dernières annonces du Gouvernement

Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a pris la parole sur Monaco Info.

Les mesures sanitaires s’assouplissent en Principauté. Monaco Tribune fait le point, à la suite des dernières annonces du Gouvernement. Christophe Robino a ainsi annoncé sur Monaco Info :

La suppression de la période d’isolement pour les cas positifs à compter du samedi 11 mars. « Ces personnes là seront tenues de porter du masque, de prendre des précautions d’usage et respecter les gestes barrières », a précisé le Conseiller de Gouvernement-Ministre.

Pour les cas contacts à cette même date : la suppression du suivi et du test à J+2 du dernier contact.

Pas d’obligation à poursuivre la vaccination. « Les nouvelles recommandations préconisent un rappel à l’automne pour les personnes à risque », a ajouté Christophe Robino.

Le Ministre a également évoqué la situation des soignants non vaccinés, suspendus à l’heure actuelle. « La loi portant à obligation la vaccination pour les soignants arrivent à échéance à la fin du mois d’avril. Nous avons décidé de réintégrer les soignants et les professions libérales qui sont suspendues dès la fin du mois de mars [la loi sera levée le 27 mars, ndlr] (…) Dans la mesure où le masque est porté dans les établissements de santé, qu’il y a peu de cas graves et un faible taux d’incidence chez la population. »