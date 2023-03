La Fondation Kate Powers sera inaugurée la semaine prochaine

Le Prince Albert II, Président d’honneur de la Fondation, sera présent.

En août 2021, la Principauté apprenait avec tristesse la disparition de Kate Powers, co-fondatrice du légendaire Stars’N’Bars, qui a récemment fermé ses portes pour laisser place à un tout nouveau concept.

Afin d’honorer et poursuivre son héritage, la Fondation Kate Powers a été créée en 2022. « Le désir et la passion de Kate étaient de construire et de renforcer une communauté durable qui travaille ensemble pour le bénéfice de tous », précise la Fondation.

L’inauguration officielle aura lieu le mardi 28 mars prochain au sein du Twiga Monte-Carlo. Le Prince Albert II, Président d’honneur de la Fondation, sera présent pour l’événement.

Ce cocktail dînatoire est ouvert au public mais attention, les places sont limitées.

Infos pratiques :