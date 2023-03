Le Rocher va accueillir un marché tous les vendredis

Un petit marché à Monaco-ville était évoqué et envisagé depuis quelques mois. C’est désormais chose faite, il s’installera près de la cathédrale chaque semaine.

Tous les vendredis, de 8h à 13h, les habitants de Monaco-ville profiteront maintenant de la présence d’un petit marché. Un projet impulsé par Marjorie Crovetto, adjointe au maire, déléguée au domaine communal – commerce, calles

et marchés, avec lequel la mairie de Monaco poursuit sa volonté de redynamisation des quartiers de la Principauté, « fidèle à sa volonté d’offrir toujours davantage de services à la population monégasque et de diversifier les lieux d’échange, de vie et d’offre commerçante ».

Zoom sur 8 concept stores à succès en Principauté

Rendez-vous sur l’Allée Saint Jean-Paul II, près de la Cathédrale. Pour l’instant, le marché accueille les fruits et légumes d’un maraîcher. La mairie de Monaco espère « que d’autres commerçants rejoindront bientôt cette belle initiative ».