Zoom sur 8 concept stores à succès en Principauté

Ils sont nombreux à Monaco, surtout depuis la crise sanitaire.

À ne pas confondre avec pop-up store, qui désigne une boutique éphémère, le concept store a pour objectif de réunir et vendre en un seul lieu différentes marques regroupées selon un univers précis (sport, mode, déco etc.). Venue tout droit des États-Unis, cette nouvelle manière de vendre rencontre un grand succès à Monaco, où l’on voit des concept stores en tout genre se multiplier.

1. L’Ajoya

L’Ajoya – que les adeptes du train connaissent bien, puisque la structure est située en gare de Monte-Carlo – met le local à l’honneur. « L’idée est née d’une réflexion post-covid », peut-on lire sur le site internet de l’enseigne qui est à la fois un coffee shop et une boutique. On y retrouve par exemple la Monte-Carlo Beer, une bière aux couleurs de Monaco. L’Ajoya, de manière plus inattendue, propose également un escape game. Pour rester dans le créneau du local, les joueurs retrouvent des clins d’œil bien d’ici, comme la Famille Princière ou le Rocher de Monaco lors des épreuves.

Gare de Monaco-Monte-Carlo

2. La Loggia by Garbarino

C’est dans ce même contexte de crise sanitaire que l’architecte d’intérieur Adriano Garbarino et son fils David ont eu l’idée de la Loggia. Un lieu dédié aux amateurs de design et aux artistes de renommée internationale afin qu’ils exposent, autour d’un thème, leurs produits et œuvres. Ce showroom de 250 m² réunit ainsi en un seul lieu un vaste choix de mobilier haut de gamme, luminaires, textiles, tapis, œuvres d’art et accessoires de décoration pour la maison.

40 Bd des Moulins, 98000 Monaco

3. Le Teashop

C’est LE lieu incontournable des tealovers à Monaco ! Dans cette enseigne pour le moins originale, située sur la place des Moulins, vous trouverez une théothèque composée de 130 thés de petits producteurs chinois, japonais, indiens et taïwanais. En plus des thés à chopper ou à déguster confortablement au bar à thé, le concept store propose de la vaisselle artisanale, des accessoires, de l’épicerie fine ou encore des livres sur le thé… Mais aussi des ateliers de dégustation pour devenir incollable sur cette boisson aromatique.

Place des Moulins, 98000 Monaco

4. Pierre

Ce concept store met en lumière des pièces de créateurs. Meubles, design, textiles, céramiques, antiquités et éditions limitées… Cette galerie d’art regorge d’œuvres créées par de petits producteurs ayant « une histoire intéressante à raconter et qui adoptent les techniques de production traditionnelles. » Le magasin est fier de promouvoir le concept de « patrimoine vivant » et présente des pièces de certains des meilleurs artisans du monde entier.

41 Rue Grimaldi, 98000 Monaco

5. Les 5 saveurs

Ça sent bon le sud… Dans cette petite boutique située à deux pas du Palais Princier, sont concentrés les meilleures produits de Provence ainsi que quelques vêtements pour femmes. Les marques Durance, Panier Des Sens, Collines de Provence, Alziari, Le Sentier Des Bergers ou Esprit de Provence y sont disponibles. Le concept store a trouvé son public : les habitués de Monaco-ville mais aussi les nombreux touristes qui flânent dans les rues piétonnes à la recherche d’un petit bout de Monaco à emporter dans leur valise.

6 bis Rue Basse, 98000 Monaco

6. Subtil Monaco

Spécialisée dans la décoration, la mode et le bien-être, Subtil mélange le style ethnique et scandinave. Vous y trouverez du prêt-à-porter, des pièces vintages, des objets faits à la main et des trésors faits sur-mesure. Mais pas que ! Subtil, c’est bien plus qu’une boutique puisque depuis peu, le concept store propose des ateliers de conseil en image. En groupe ou seul, ils permettent d’identifier sa morphologie, définir les palettes couleurs en harmonie avec son teint et sa personnalité et adopter les bons gestes makeup ! Eh oui, Monaco a aussi sa Cristina Cordula. C’est d’ailleurs avec la papesse du style que la fondatrice prend la pose sur la seconde photo.

Centre commercial de Fontvieille (25 avenue Albert II, 98000 Monaco)

7. Bury Monaco

Originalité et dépaysement garantis avec Bury Monaco. Ce concept store, lui aussi niché au sein du centre commercial de Fontvieille, propose des sacs et bagages autour tu thème du voyage. C’est d’ailleurs au gré de ses déplacements à Marrakech, Bali ou l’Île Maurice que la gérante Candice trouve son inspiration et déniche des pièces toujours plus uniques les unes que les autres. Sur les étagères, sont disposés également des accessoires de mode originaux, comme des sautoirs, bracelets, bagues, bijoux de sacs, étoles ou encore chapeaux. Côté marques, Samsonite, American Tourister, Lancaster, Lollipops, Lulu en Provence ou encore Les Tropéziennes font le bonheur des clientes.

Centre commercial de Fontvieille (25 avenue Albert II, 98000 Monaco)

8. Capucine’s

Les enfants y trouvent de quoi se chausser mais surtout, de quoi s’amuser ! Dans ce concept store situé rue Princesse Caroline, il est possible de retrouver les marques Geox, Puma, Omy pour les tout petits, de la naissance jusqu’à la primaire. Un paradis pour les parents en quête de qualité et pour leurs bambins, qui profitent, à l’occasion d’une séance shopping, des jeux à leur disposition. Map monde, coloriages, tableau noir à craie… Si la plupart des objets sont à la vente, beaucoup peuvent en effet être testés sur place. « Ça a donné un coup de fouet à la vente », confie le patron Alain Latore qui prendra prochainement sa retraite. Ce sont donc les derniers mois pour profiter de cette boutique hors du commun.

13 Rue Princesse Caroline 98000 Monaco, Monaco (et le n°15 pour les adultes)