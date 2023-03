Les centres dédiés à la gestion de la crise sanitaire ferment leurs portes en Principauté

Ces centres étaient jusqu’à présent situés à l’Auditorium Rainier III.

C’est un nouveau pas vers l’allègement du dispositif sanitaire à Monaco. Après trois ans d’activité, le Gouvernement Princier vient d’annoncer la fermeture des centres dédiés à la gestion de la crise sanitaire, au sein de l’Auditorium Rainier III.

Selon les dernières informations transmises par le Gouvernement Princier, à la date du 26 mars dernier et depuis le début de la crise sanitaire, le bilan sanitaire de la Principauté s’élevait à 16 167 personnes touchées par le covid. Parallèlement, 16 080 personnes en ont guéri. Au 26 mars, 10 personnes, dont sept résidentes, étaient hospitalisées au CHPG et personne n’était soigné en réanimation.

Ainsi, à compter du 31 mars prochain, le centre d’appels covid-19, le centre de dépistage, le centre de suivi à domicile et la cellule d’enquêtes épidémiologiques ne seront plus en service, mettant ainsi fin au suivi épidémiologique et à la réalisation des tests PCR organisés par le Gouvernement, qui remercie d’ailleurs l’ensemble des équipes mobilisées durant cette crise.

Si vous souhaitez réaliser un test PCR à partir du 1er avril, vous pourrez tout de même vous rendre dans le laboratoire de la ville de votre choix. Le Gouvernement précise que les officine de pharmacie continueront de proposer des tests rapides antigéniques.

Pour ce qui concerne la vaccination, le centre sera délocalisé au sein des locaux du Centre Monégasque de Dépistage du CHPG. Si vous souhaitez vous faire vacciner, vous pourrez prendre rendez-vous à partir du 10 avril prochain, directement auprès du Centre au (+377) 97 98 83 02.

Pour toute question ou demande de justificatifs, le site covid19.mc reste à disposition. L’actualité en lien avec la pandémie y sera régulièrement mise à jour.