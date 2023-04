À Monaco, il ne vous reste que quelques mois pour vous connecter à la fibre

Les particuliers comme les entreprises sont concernés par l’appel du Gouvernement et de Monaco Télécom.

Une page est en train de se tourner à Monaco, celle du réseau cuivre. En effet, le réseau de téléphonie historique à Monaco devrait totalement prendre fin dans 18 mois, au profit de la fibre optique. Une technologie plus performante et dans l’air du temps. « Arrêter le réseau cuivre n’est pas une décision isolée, tous les pays européens ont commencé la transition », a rappelé le directeur général de Monaco Télécom, Martin Peronnet, lors d’une conférence de presse organisée pour l’occasion.

Pourquoi passer le cap ?

Pourquoi remplacer quelque chose qui fonctionne ? D’abord parce que le réseau cuivre est devenu obsolète et que les problèmes sur le réseau sont maintenant difficilement résolubles. « La production des équipements du réseau cuivre est en train de s’arrêter au niveau mondial, donc en cas de couac, les chances de remplacer l’élément en panne sont minimes », constate Martin Peronnet en prenant en exemple la panne survenue le 29 novembre dernier.

« Ce changement technologique s’est imposé à nous, aussi parce que notre société s’est digitalisée, poursuit le directeur des plateformes et ressources numériques, Christophe Pierre. Le télétravail, le lien social, la télé-éducation ou encore les consultations de santé en ligne seront des services facilités grâce à la fibre. »

Le déploiement de la fibre s’inscrit dans le cadre du programme de transformation numérique de la Principauté, Extended Monaco (Photo © Direction de la Communication / Mika Alesi)

En parallèle, les avantages à passer à la fibre optique sont nombreux, notamment parce qu’elle est 200 fois plus rapide que le cuivre. Et en plus de jouir d’un meilleur débit Internet, un abonné sur le réseau fibre fera plus d’économies, en consommant « trois fois moins », assure l’Exécutif. De plus, une offre fibre est en moyenne 20% moins chère qu’une offre équivalente supportée par l’ancien réseau. Des offres spécifiques réservées aux Monégasques et Enfants du Pays ont même été mises en place conjointement avec le Gouvernement. Elles permettent de bénéficier d’une réduction pouvant aller jusqu’à 240 euros par an.

Il est urgent d’agir, et les particuliers l’ont bien compris. Seuls 700 foyers sur les 19 000 de la Principauté n’en sont pas encore équipés. L’objectif est qu’il n’y en ait plus aucun d’ici le mois de décembre prochain. Du côté des entreprises, 2 000 sur les 5 200 sont encore sur le réseau des années 70.

La marche à suivre

Le Gouvernement prévient : « cette bascule doit être réalisée dans le temps imparti, autrement, vos services seront coupés ». Alors, si vous avez encore chez vous des prises en forme de « T inversé » n’attendez pas pour prendre rendez-vous. « Si tout le monde veut changer de système au dernier moment, nous n’aurons pas la capacité pour gérer, surtout si de petits travaux sont nécessaires », alerte Monaco Télécom, aujourd’hui capable d’effectuer une trentaine d’installation par jour.

Pour rassurer les utilisateurs, seules deux heures suffisent à installer la fibre. « La fibre est présente dans chaque immeuble de la Principauté car nous avons anticipé son déploiement. Nos techniciens passent par les gaines existantes, car la fibre est très fine. Seuls 6% des cas sont problématiques », précise le directeur général de l’opérateur, en indiquant que le raccordement est gratuit dans la grande majorité des cas.

Monaco Telecom : des conseillers au plus près de leurs clients

Pour ceux qui souhaitent installer la fibre, l’opérateur vous accueille en boutique et par téléphone. Une cellule spécialisée a été mise en place, des courriers ont été envoyés et des appels proactifs ont également été donnés. De son côté, le Gouvernement a lancé ce jeudi 6 avril, une campagne de communication d’envergure.

Pour générer une prise de conscience générale, le Gouvernement lance une grande campagne de communication (Photo © Gouvernement Princier)

Les échéances à retenir :

En décembre 2023 pour les abonnements Internet grand public

pour les abonnements Internet grand public En juillet 2024 pour les abonnements Internet entreprise

pour les abonnements Internet entreprise En décembre 2024 pour les abonnements de téléphonie fixe

Pour vous rapprocher de Monaco Télécom : rendez-vous en boutique au 9 rue du Gabian ou contactez les experts par téléphone au 99 66 33 00 (7j/7 de 8h à 22h).