Découvrez les oeuvres de Jean-Pierre Rives à la Collection de Voitures du Prince Albert II

L’exposition « Abstraction géométrique » de l’ancien international français de rugby est visible jusqu’au 30 avril 2023.

C’est un nom et un prénom que les amateurs de rugby n’ont pas oublié.

Jean-Pierre Rives, surnommé « casque d’or », international français entre 1975 et 1984, premier capitaine à mener les Bleus à la victoire contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande en 1979 et première véritable star internationale du rugby français.

Mais depuis la fin de sa carrière de joueur, c’est l’art qui a pris une place prépondérante dans la vie de l’ancien troisième-ligne. Au point de se lever parfois la nuit.

Formes géométrique et couleurs vives

Avec la peinture et la sculpture comme nouveau moyen d’expression, Jean-Pierre Rives (70 ans) a atteint une nouvelle reconnaissance internationale, en voyant aujourd’hui son exposition mêlant formes géométriques et couleurs vives être exposée à la Collection de Voitures du Prince Albert II.

« Je suis fier d’exposer ici, dans un lieu si magnifique, a déclaré le peintre-sculpteur pour Monaco Info. C’est un endroit magique, avec beaucoup de voitures formidables. Je recommande à tout le monde de venir les voir. »

L’une de ses oeuvres devrait même être présente lors de la prochaine Coupe du monde de rugby en France (du 8 septembre au 28 octobre). Il devrait s’agir d’un tableau rendant hommage à la liberté.

L’exposition se déroule jusqu’à la fin du mois d’avril à la Collection de Voitures du Prince Albert II, au 54 route de la piscine. L’entrée est de 10 € et de 5 € pour les moins de 18 ans. Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.