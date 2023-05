Entretien avec Claudia Poccia, nouvelle PDG de la marque Grace de Monaco

Cette marque de luxe unique versera l’ensemble de ses bénéfices à la Princess Grace Foundation.

Le luxe, pour la bonne cause. Tel est l’objectif de la nouvelle filiale « Grace de Monaco », de la fondation américaine Princesse Grace. Au programme : des produits haut de gamme, issus de l’industrie du luxe et de la beauté, mais à visée 100% philanthropique. En effet, les recettes seront intégralement versées à la Princess Grace Foundation, qui accompagne les artistes en herbe en accordant diverses bourse pour booster leurs carrière et ainsi contribuer au développement de l’art à travers le monde.

Pour piloter ce nouveau projet ambitieux, Claudia Poccia, nommée PDG de la marque. Cette dernière nous a accordé une interview, dans laquelle elle se confie sur ce nouveau projet, aussi excitant que challengeant.

Pourriez-vous nous en dire davantage sur votre parcours ?

J’ai travaillé dans l’industrie de la beauté pendant plus de 30 ans. J’ai commencé en tant qu’associée dans un magasin en Floride et j’ai ensuite continué mon chemin. J’ai obtenu des postes de direction chez Estée Lauder, Laura Mercier, Avon Beauty et bareMinerals. En 2018, j’ai fondé ma propre société de conseil stratégique à destination des marques de luxe et de cosmétique, pour aider les entrepreneurs et les sociétés à transformer leurs projets en entreprises rentables.

En parallèle, j’apporte ma contribution aux comités d’Innospec Inc., une entreprise mondiale de produits chimiques, de Fashion Group International et du Stamford Yacht Club.

Quelles sont vos premières impressions en tant que PDG de la marque Grace de Monaco ? Comment avez-vous réagi en apprenant que vous auriez cette nouvelle responsabilité ?

J’ai tout d’abord éprouvé une profonde admiration pour la Princess Grace Foundation et pour tout ce qu’elle fait pour faire vivre l’héritage de la Princesse Grace. J’ai toujours considéré la Princesse Grace comme un modèle et comme une icône de la mode. Son élégance et sa sophistication m’ont toujours inspirée. Au fil des années, j’en ai appris davantage sur son esprit philanthropique, sur son engagement en faveur des arts et sur son esprit novateur pour promouvoir l’égalité hommes / femmes dans l’industrie cinématographique.

La Princess Grace Foundation entretient des liens très étroits avec la Famille Princière (photo du dessus, de gauche à droite : Christopher Le Vine, neveu de la Princesse Grace, Brisa Carleton, PDG de la fondation, Claudia Poccia et le Prince Albert II) – DR

Lorsque j’ai su que j’aurais le privilège de mener ce projet innovant « Luxury for good » [le luxe pour la bonne cause, ndlr] je n’aurais pas pu être plus excitée. Tout au long de ma carrière, j’ai eu l’opportunité de soutenir différentes causes philanthropiques grâce à mon travail au sein de plusieurs marques, mais c’est un grand honneur d’offrir mes services à une marque dont l’objectif final est de donner en retour.

Une collection de bijoux en hommage à la Princesse Grace, présentée au Couple Princier

Comment décririez-vous, avec vos propres mots, la Princess Grace Foundation et la marque Grace de Monaco ?

La Princess Grace Foundation poursuit l’héritage de la Princesse Grace en soutenant de jeunes artistes issus du milieu du théâtre, de la danse ou du cinéma, grâce à des subventions qui pourront changer le cours de leurs carrières. En sa qualité de filiale entièrement détenue par la Princess Grace Foundation, la marque Grace de Monaco est une marque de luxe, qui propose de magnifiques parfums, produits pour la maison, cosmétiques et accessoires, qui permettent à la fondation de bénéficier de nouveaux revenus réguliers, destinés à garantir sa longévité.

En quoi cette marque se distingue-t-elle des autres marques de luxe ?

La volonté de faire le bien est au cœur de Grace de Monaco, et cet état d’esprit est ce qui nous distingue. Nous sommes fiers d’être la première marque de luxe philanthropique : 100% de nos bénéfices vont directement à la Princess Grace Foundation, pour soutenir les jeunes artistes. Notre marque s’inspire d’une icône, elle est esthétiquement belle et haut de gamme, avec un esprit humanitaire à la base de son ADN.

Quels sont vos projets pour la marque ? Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place à l’avenir ?

J’ai passé mes premiers mois de PDG à observer, écouter et apprendre. J’étais si impressionnée par ce que cette équipe était capable d’accomplir en si peu de temps : créer une marque magnifique autour d’une mission si particulière. A mesure que nous développons notre portfolio, établissons de nouveaux partenariats et explorons de nouvelles collaborations graphiques – et la liste est encore longue – nous savons que l’avenir de notre marque est rempli de nouvelles et incroyables collections de produits.

Ce que je suis surtout bien décidée à mettre en place est de conserver l’esprit de la marque avec diplomatie : nous serons toujours guidés par notre but de faire le bien, en hommage à l’héritage laissé par la Princesse Grace.