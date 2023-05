Venez voir plus de 1 000 chiens à l’Exposition Canine Internationale

Rendez-vous sous le Chapiteau de Fontvieille ce week-end.

1 180 chiens, 210 races, 26 pays représentés. Tel est le programme de la prochaine Exposition Canine Internationale, qui se déroulera ce samedi 6 et ce dimanche 7 mai sous le Chapiteau à l’Espace Fontvieille.

Comme le veut la tradition, cet événement organisé par la Société Canine de Monaco, créé en 1927 par la Princesse Charlotte, puis présidé par la Princesse Antoinette, par la Baronne Elizabeth-Ann de Massy puis par Melanie-Antoinette de Massy, réunit chaque année des chiens venus du monde entier.

Neuf juges internationaux les observeront soigneusement, dans les différentes catégories : Minor Puppy (trois à six mois), Puppy (six à neuf mois), Jeunes (neuf à 18 mois) et Vétérans (à partir de sept ans). Les « Junior Handlers » (comprenez, les jeunes en formation, âgés de 5 à 17 ans) seront aussi évalués.

Enfin, un groupe fera l’objet de la « Spéciale 2023 » et réunira des Bobtails, des Welsh Corgis Pembroke, des Bearded Collies et des bergers American Miniature.

Infos pratiques :