11 ouvrages pour apprendre l’histoire monégasque à la Médiathèque de Monaco

Envie d’en découvrir davantage sur les Princes de Monaco, l’architecture monégasque, l’évolution culturelle et urbaine de la Principauté ou encore les recette traditionnelles du territoire ? Un rayon entier de la bibliothèque Louis Notari y est dédié.

« C’est bien que l’on puisse parler de notre fonds « Monaco », entame Blandine Cannone. Devant la bibliothécaire, une douzaine d’ouvrages tout droit sortis des étagères de la Bibliothèque Louis Notari. C’est au fond de la grande salle du rez-de-chaussée que se trouve les dizaines de livres qui expliquent la Principauté sous tous ses angles. À commencer par son coeur : le Prince de Monaco.

1. Princes de Monaco

SAS Rainier III et Monaco, Jean des Cars – Éditions du Rocher, 2005.

La carrière d’un navigateur, Albert Ier – Réédition par l’Institut océanographique – 2022

Deux Princes dont le règne a marqué et façonné la Principauté. L’ouvrage à propos du « Prince navigateur » a été rédigé par ce dernier et est paru en 1911. L’an dernier, les célébrations autour du centenaire de son décès ont permis la réédition de cet écrit « fax simili », comme le précise Blandine Cannone. Une reproduction exacte du texte tel qu’il est paru il y a plus de 100 ans. C’est une plongée dans l’oeuvre du Prince Albert Ier, un Souverain aux multiples facettes à qui la Principauté doit notamment le Musée Océanographique, le Musée d’Anthropologie préhistorique, une partie de son rayonnement international ou encore… la Médiathèque de Monaco. En 2022, des jeunes lycéens ont notamment créé un jeu de cartes 7 familles sur le Prince Albert Ier, pour découvrir de manière ludique sa vie et ses réalisations.

En 2005, huit jours après la disparition du Prince Rainier III, Jean des Cars publie une biographie imposante sur la vie du Souverain. L’auteur est un habitué des familles princières et royales à qui il aime dédier des ouvrages similaires. SAS Rainier III et Monaco s’inscrit parfaitement dans cette année de célébration du centenaire de naissance du Prince. Jean des Cars y dresse le portrait du « Prince bâtisseur », celui que les monégasques appelaient « Le Patron ». En bon historien, l’auteur retrace également toute l’histoire des Grimaldi et de Monaco, qui débute en 1297.

2. Les Princesses de Monaco

Grace Kelly, Guillaume Evin – Éditions Casa, 2022.

Albert et Charlène, Mariage princier à Monaco, Alain Perceval et Stéphane Loisy – Éditions Didier Carpentier, 2011.

Il n’est pas rare que les couples princiers marquent l’esprit des gens. L’impact est même exacerbé lorsque la future Princesse est connue et reconnue. C’est ce qu’il s’est passé en 1956 lorsque l’actrice américaine à succès Grace Kelly épouse le Prince Rainier III. « Des ouvrages à propos de Grace Kelly, il y en a pléthore », sourit Blandine Cannone. Certains évoquent sa relation à la Principauté, d’autres son oeuvre dans le cinéma et sa vie d’actrice. Si la Princesse Grace continue de fasciner, il est justement possible d’en apprendre bien plus dans ces rayons. Notre second ouvrage évoque un mariage, celui du Prince Albert II et de la Princesse Charlène. Il retrace la cérémonie en plein air du 1er juillet 2011 où le Couple Princier ont échangé leurs consentements devant 800 invités avant de traverser Monaco en berline décapotable.

3. L’architecture monégasque

Guide d’architecture Monaco, Jean-Philippe Hugron – Éditions Dom Publishers, 2021.

Les anciennes villas et leurs hôtes à Monaco, Pierre Laplace – Éditions Gadoury, 2015.

L’évolution du Port de Monaco, Yacht Club de Monaco – 2017.

L’urbanisme et la Principauté forment une belle histoire d’amour. Comment un petit territoire de 2km2 parvient à cumuler autant d’infrastructures et de bâtiments nécessaires à son développement et rayonnement ? Le fonds « Monaco » de la Médiathèque contient plusieurs livres complets et passionnants à propos des évolutions urbaines et architecturales de la Principauté. « C’est aussi un format que l’on peut emprunter pour se promener à Monaco », commente Blandine Cannone à propos du Guide d’architecture qui contient des QR codes pour davantage de renseignements. Rues de Monaco, Port Hercule, les différentes villas sur le territoire… Les récits ne manquent pas pour devenir calé sur le sujet ! De jolies photos exclusives accompagnent le texte, de quoi mieux comprendre comment le territoire a développé son emprise sur la mer. « C’est clair, concis, visuel, instructif », conclut la bibliothécaire à propos du petit ouvrage sur l’évolution du port, qu’elle recommande grandement.

4. Patrimoine culturel

Grand Prix de Monaco, Stuart Cooling – Éditions ETAI, 2019.

Ballets à Monte-Carlo, Francis Rosset – Éditions Liamar.

Que serait la Principauté sans quelques uns de ses grands événements et rendez-vous ? La majorité ont été créés et instaurés au siècle dernier et participent, depuis, à l’attractivité de Monaco. À l’occasion de ces recommandations, les choix porteront sur le Grand Prix de Formule 1 et les Ballets de Monte-Carlo. Le premier est l’événement le plus touristique du territoire monégasque où, le temps d’un week-end, ce dernier se transforme pour accueillir une course réputée comme la plus glamour du monde. Peut-être la plus prestigieuse du monde de la Formule 1, celle que les pilotes souhaitent remporter. Un week-end où Monaco rayonne. Restons sur la piste, celle de la danse et des Ballets de Monte-Carlo. La compagnie basée à Monaco passe une partie de son année sur les plus grandes scènes internationales, en partie grâce au travail de son directeur Jean-Christophe Maillot. Depuis 1993, le chorégraphe a créé une sollicitation forte de la compagnie dans le monde entier pour y jouer des oeuvres pensées à Monaco. Les restaurants, les hôtels, le Casino de Monte-Carlo, le Palais Princier… Une invitation à venir (re)découvrir le patrimoine culturel de Monaco au sein de sa médiathèque.

6. Histoire de Monaco

Histoire de Monaco, Thomas Fouilleron – Édition Egc, 2016.

« C’est l’ouvrage le plus à jour. Il est aussi le mieux présenté, le plus lisible et le plus complet. » Blandine Cannone nous présente Histoire de Monaco, le manuel scolaire retraçant l’entièreté de l’approche historique du territoire monégasque. Cette dernière édition date de 2016 et est utilisée par les scolaires mais aussi par les personnes souhaitant entrer dans la fonction publique monégasque. Bien illustré et très dense, il est possible de l’emprunter à la Bibliothèque Louis Notari comme n’importe quel ouvrage ! « Pour quelqu’un qui souhaite faire une première approche de l’Histoire de Monaco, c’est le mieux ».

6. Saveurs de Monaco

Saveurs de Monaco, les recettes authentiques, Paul Mullot – Épi éditions, 1998.

« Pour conclure notre voyage à Monaco, en voilà les saveurs », sourit la bibliothécaire Sophie Gargiullo. Le petit ouvrage date de 1998 et est l’unique livre publié de recettes purement monégasques. Aux côtés des traditionnels barbagiuans se retrouvent une quinzaine de plats simples de préparation, illustrés par de jolies photos. « Il solidifie le patrimoine culinaire monégasque », se réjouit Blandine Cannone. L’occasion également d’en apprendre plus sur les personnages qui ont fait l’identité culinaire de la Principauté.

La majeure partie du fonds Monaco de la Médiathèque se trouve à la Bibliothèque Louis Notari mais il est également possible de consulter les ouvrages en réserve et stockés au Fonds patrimonial ! Sur le site officiel de la Médiathèque, il est noté si le livre est consultable sur place et sur quel site il se trouve. Un coup de fil au Fonds patrimonial, une prise de rendez-vous et le tour est joué !

