À Monaco, un timbre va célébrer la Coupe de France gagnée par la Roca Team

Le 15 juin dernier, l’AS Monaco Basket s’est imposé au meilleur niveau du basket français. Le Musée des Timbres rend hommage à cette victoire au travers d’un timbre exclusif.

« La Principauté enfin couronnée ! Après trois échecs à la dernière marche depuis son retour en Elite il y a huit ans, la Roca Team s’adjuge enfin le titre national. Son parcours en playoffs, sans la moindre défaite (8-0), constitue du jamais vu depuis 35 ans (…) Cette Roca Team 2023 se place dans le gotha de l’histoire du championnat de France. Bravo les Roca Boys et Daghe Munegu ! » La ferveur nationale apportée par les joueurs de l’équipe monégasque est retransmise sur ce timbre qui sera disponible à la ventre à partir du 17 juillet au prix d’1,16€.

Un pivot international français rejoint les rangs de l’AS Monaco Basket

40 000 exemplaires vont être tirés, vendus par feuille de dix timbres-poste. « Ce timbre sera en vente à l’Office des Timbres, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté, auprès des négociants monégasques en philatélie, ainsi qu’au Carré d’Encre à Paris. Il sera proposé à nos abonnés et clients, conjointement aux autres valeurs du programme philatélique de la deuxième partie 2023 », conclut le Musée des Timbres et des Monnaies.