Contre la noyade, Monaco sensibilise le public et apprend les gestes qui sauvent

Ce mardi, pour la journée mondiale de prévention à la noyade, plusieurs animations et ateliers étaient organisés sur le Port Hercule.

Sous le ciel multicolore qui habille le village d’été du Quai Albert Ier, trois stands se sont temporairement installés à une occasion particulière : la journée mondiale de prévention à la noyade. Sous l’impulsion de la Fondation Princesse Charlène, la Croix-Rouge Monégasque et la police maritime ont sensibilisé le grand public de 14h à 18h, sur le quai et dans l’eau du stade nautique Rainier III.

« 10 minutes de formation pour sauver une vie »

À 16h, les quatre formateurs de la CRM, accompagnés de deux pompiers, ont déjà reçu la visite d’une quarantaine de personnes. Le quai Albert Ier fourmille de touristes et de nombreux sont interpellé par le dispositif. « Parfois, ils n’osent pas venir alors on va les voir », nous raconte Maria-Cécile, après avoir expliqué à un couple de futurs parents étrangers comment sauver leur bébé en cas de noyade. La responsable formation au sein de la CRM rappelle l’importance de connaître ces gestes de premier secours avec un slogan : « 10 minutes de formation pour sauver une vie ».

Devant les formateurs, les passants s’assoient et apprennent à réaliser un massage cardiaque et à se servir d’un défibrillateur. © Monaco Tribune

Derrière elle, les passants écoutent assidûment et se forment à propos de deux notions : le massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur. Le tout, expliqué pour être appliqué sur les bébés, les enfants et les adultes selon la demande du formé. Malgré le vent (presque) rafraîchissant, c’est également l’occasion également de prévenir des risques du soleil et des fortes chaleurs. En parallèle des formations, des fascicules sont distribués, accompagnés de gourdes et de ventilateurs de poche.

En parallèle des gestes qui sauvent, il est rappelé l’importance de faire attention aux vagues de chaleur. © Monaco Tribune

Démonstration en conditions réelles

Il est 16h. La police maritime se dirige vers le bassin du Stade Nautique Rainier III, installent sur le bord un mannequin et masseur cardiaque électrique. Sous l’oeil intrigué des baigneurs, une simulation de noyade est lancée par les maîtres-nageurs. Après un mauvais plongeon, la fausse victime est secourue un en temps record et c’est au tour de la police maritime de réaliser un massage cardiaque à l’aide de la machine autonome, sous les applaudissements du public. Cinq simulations similaires seront réalisées au cours de l’après-midi.

Toutes les heures, une simulation de noyade est jouée dans la piscine du stade nautique. La police maritime se sert d’une machine autonome pour réanimer la fausse victime jouée par un mannequin. © Direction de la Communication / Stephane Danna

« On va essayer d’inciter les jeunes nageurs de la Principauté à se former et devenir eux-mêmes maitres-nageurs »

Pour pouvoir disposer du bassin et du quai Albert Ier, la Fondation Princesse Charlène s’est associée à la Mairie de Monaco. Collaboration qui aura notamment rendu gratuit l’accès à la piscine pour les mineurs le temps de cette après-midi particulière. Sur place, Jacques Pastor nous rappelle que « la mairie s’associe à cette journée mondiale de prévention à la noyade mais c’est aussi notre quotidien toute l’année ». L’Adjoint aux sports au sein de la mairie souligne notamment les 2000 cours de natation donnés par an au stade nautique et à la piscine Saint-Charles, dont une partie à destination des bébés nageurs.

La Princesse Charlène aux côtés des enfants de la Principauté pour les sensibiliser à la noyade

Cette journée mondiale marque la première collaboration en la Mairie de Monaco et la Fondation sur le sujet de la noyade. Après la prévention, Jacques Pastor souhaite envisager la suite. « On va essayer d’inciter les jeunes nageurs de la Principauté à se former et devenir eux-mêmes maitres-nageurs », développe-t-il.

La France a enregistré 233 noyades, dont 84 décès, entre le 1er et le 28 juin 2023. Comme l’a rappelé la Fondation Princesse Charlène dans trois courtes vidéos parues pour une nouvelle campagne de sensibilisation, les enfants de moins de 6 ans sont les principales victimes de la noyade.