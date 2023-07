Le Centre Scientifique de Monaco n’aura bientôt plus de secrets pour vous

Le site internet du pôle monégasque fait peau neuve et proposera une expérience immersive aux utilisateurs.

Tour virtuel, plateforme de dons et nouveau volet de la campagne digitale #InvestInHealth… À travers son site internet, le CSM souhaite présenter au public les multiples facettes des études pluridisciplinaires qui y sont menées. Après une pandémie qui a brutalement freiné l’accueil de chercheurs internationaux, d’étudiants-chercheurs ou encore de scolaires sur le site, le CSM poursuit son développement digital. Ouverture des portes de l’établissement !

Découvrir le CSM

« Les 2.500m² de locaux ainsi que le matériel de pointe utilisé au sein de les Départements de Biologie Marine, Polaire, Médicale et de la plateforme d’analyse des maladies transmissibles n’auront plus de secrets pour les passionnés de science », indique le CSM, qui promet une « expérience immersive de grande qualité » pour la visite de ses deux étages de laboratoires, expérience notamment réalisée par la société Monégasque Virtual Reality International.

De salle en salle, le visiteur rencontre les Directeurs de Recherches qui présentent leurs activités et leurs équipes à travers des capsules-vidéo didactiques. Enfin, le CSM met en avant son aquarium et sa collection de coraux, « la plus vaste et diversifiée d’Europe », grâce à une caméra immergée.

Un tour virtuel à découvrir sur le site du CSM.

Pour rappel, A l’occasion de la célébration de ses 60 ans d’existence, en 2020, le CSM avait lancé la campagne digitale #InvestInHealth en. 2020, à l’occasion de la célébration de ses 60 ans d’existence. Une série de capsules-vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, au sein desquelles mécènes du CSM, entrepreneurs, sportifs ou artistes de la Principauté prennent la parole en expliquant pourquoi ils s’intéressent à la science et en quoi il est important de soutenir la recherche afin de préserver la santé humaine et environnementale.