Ils sont 10 et vont devenir des leaders en faveur de l’environnement

La Fondation Prince Albert II vient d’accueillir la première promotion de son programme Re.Generation.

Pendant deux semaines, du 2 au 13 juillet, ces dix jeunes de moins de 35 ans ont été reçus en Principauté. Ils sont la première promotion du programme Re.Generation, lancé au courant du mois de mai par la FPA2.

Qui sont-ils ?

« Nous avons voulu chercher des profils très prometteurs dans le monde entier et, surtout, des profils très diversifiés. Ce ne sont pas des étudiants, ce sont des personnes déjà formées », a développé le vice-président de la FPA2 Olivier Wenden, soulignant qu’il s’agit « des talents déjà bien accomplis ». Point important dans cette sélection : tous ont déjà concrétisés plusieurs actions en faveur de l’environnement. Voici la liste des dix sélectionnés :

Ghassan Atallah – Consultant financier – Liban

Jahawi Bertolli – Réalisateur & Présentateur TV, Explorateur Nat Geo – Kenya

Sabrine Chennaoui – Eco entrepreneur – Tunisie

Pedro Fernandez – Ingénieur agronome – Argentine

Victoria Herrmann – Storyteller & Géographe – USA

Gunjan Menon – Réalisatrice spécialisée faune sauvage – Inde

Imogen Napper – Scientifique marine & Exploratrice Nat Geo – Royaume Uni

Federico Perez – Entrepreneur social & Défenseur de l’environnement – Colombie

Valy Phommachak – Écologiste & Journaliste – Laos

Anne-Sophie Roux – Ocean entrepreneur & Activiste – France

Dans le contexte d’une chute de 69% en moyenne des populations d’animaux sauvages au cours des dernières décennies, le programme souhaite former ces leaders qui guideront et inspireront une future génération. De nombreux participants se spécialisent dans la communication sur les questions environnementales, non seulement pour documenter les changements et sensibiliser, mais aussi pour inciter à l’action. Découvrez le parcours de trois participants et leurs projets menés :

Anne-Sophie Roux est une entrepreneuse et une activiste de l’océan avec une formation en sciences sociales et politiques. En participant à la restauration d’habitats marins tels que les récifs coralliens et les mangroves, elle a été témoin des impacts considérables que cela représente pour les communautés locales. La française a créé la start-up Tēnaka afin de restaurer les systèmes côtiers via des programmes qu’elle propose aux entreprises. Anne Sophie Roux a été nommée Young Ocean Leader par l’organisation à but non lucratif américaine Sustainable Ocean Alliance, dont elle est devenue la représentante pour la France.

Imogen Napper est une scientifique marine et une exploratrice du National Geographic. Elle a été décrite comme une « détective du plastique », car ses recherches portent sur les différentes sources de pollution plastique dans l’environnement. Ses travaux ont influencé la législation interdisant les microbilles dans les produits de gommage pour le visage, étudié la manière dont nous polluons la planète en lavant et en portant nos vêtements, démontré que les sacs en plastique biodégradable pouvaient encore contenir un plein chargement de courses après avoir été immergés dans l’océan pendant trois ans et trouvé les microplastiques les plus élevés de la planète près du sommet du mont Everest.

Jahawi Bertolli est un explorateur du National Geographic, un cinéaste et un présentateur de télévision spécialisé dans la faune et le monde sous-marin. Il raconte les histoires de la faune africaine et de la conservation en les racontant à travers les yeux des communautés qui ont vécu dans ces environnements. Son court métrage « Bahari Yetu » a été finaliste des Jackson Wild Media Awards, a fait partie de la sélection officielle du 2021 International Wildlife Film Festival et a remporté le Howard Hall Award of Excellence lors du 2021 Ocean Geographic Society Picture of the Year. Il présente une nouvelle série sur CBBC réalisée par l’unité d’histoire naturelle de la BBC, et a été le co-animateur de la série Ecoflix « The Pulse » et de la série PBS YouTube « In Our Nature ».

Premier campus à Monaco

Pour la promotion, cette dizaine de jours a été l’occasion de profiter de plusieurs master classes, en plus de modules de formation et de coaching personnalisé visant à renforcer leurs aptitudes en leadership et en communication, dispensés par l’Université d’Édimbourg et l’INSEAD.

Pour une meilleure mise en pratique, direction la Mer Méditerranée, à la rencontre des espèces marines du sanctuaire Pelagos. L’occasion de donner quelques premières impressions à Monaco Info. « Ce programme nous permet de faire beaucoup d’introspection, pour savoir quelles sont nos faiblesses, nos points forts. C’est très important dans le contexte de l’envrionnement », répond Ghassan Atallah.

« L’opportunité de venir à Monaco, d’apprendre et de rencontrer des personnes incroyables, m’aide vraiment à développer mon projet » souligne Jahawi Bertolli qui travaille au Kenya pour la création d’aires marines protégées.

Seule française du groupe, Anne-Sophie Roux se réjouit des rencontres au sein de sa promotion, lui apportant une « ouverture d’esprit incroyable ».

À l’issue de ce campus qui se termine le 13 juillet, la Fondation ouvrira à ces jeunes les portes de son réseau pendant un an. Prises de parole lors d’événements internationaux, participation à des programmes médiatiques… L’objectif est de leur assurer afin de leur assurer un maximum de visibilité dans le but de créer de nouveaux projets en faveur de la protection de la planète.

Le Prince Albert II de Monaco est d’ailleurs le parrain de cette première promotion et a reçu au Palais les dix jeunes, leur offrant un temps d’échange autour de leur engagement environnemental.