Le Meeting international de Fiat 500 à Monaco prépare sa 3ème édition

Rendez-vous le 16 juillet sur le Port Hercule pour célébrer les petites voitures italiennes.

Pour cette troisième édition, le quai Albert Ier va, une nouvelle fois, replonger dans les années 60 et la Dolce Vita. L’association Club Fiat 500 Monte-Carlo donne rendez-vous à l’ensemble des passionnés et curieux de la marque de voiture de 9h à 18h30.

Chaque année, les voitures défilent en Principauté © Olivier Jude

Au programme : animations musicales avec la participation du DJ Afroman et son « DJ set Fiat 500 » et du groupe

Alice & Wondermen ; la parade des Fiats 500 et de ses dérivés dans les rues de la Principauté́ qui sera retransmise

en direct sur un écran géant ; en plus de nouvelles surprises pour les participants et les visiteurs.

Où et comment recharger sa voiture électrique à Monaco ?

L’an dernier, les dizaines de véhicules exposés avait attiré près de 4 500 visiteurs. Profitant de cette visibilité, le Club accueillera deux associations caritatives le jour du meeting. « Les Smileys Monaco » et « La Maraude Monaco » seront à retrouver sur place !