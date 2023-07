Qu’est-il possible de faire avec son chien à Monaco ?

Endroits interdits, lieux où ils sont admis, laisse obligatoire sur le territoire… Monaco Tribune vous dresse la liste.

La Principauté compte plusieurs milliers de propriétaires de chiens et chaque année, autant de touristes débarquent accompagnés d’un animal de compagnie. Qu’est-il possible de faire à Monaco avec ce dernier ?

Chiens en laisse

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’à Monaco les espaces verts et les plages sont interdits aux chiens. Il est également obligatoire de promener ces derniers tenus en laisse. Côté transports, ils sont autorisés à bord des bus, en laisse et au sol (pensez à leur prendre un billet !)

Sur le territoire, seuls quatre espaces permettent leur mise en liberté, ce sont des parcs pour chiens postés aux quatre coins de Monaco. Les voici :

Un premier se situe sur l’avenue Pasteur, au creux de la première épingle. Attention, il n’est accessible que par la route où il n’y pas de trottoir.

Un second se situe dans le quartier de Fontvieille, à proximité de la Roseraie Princesse Grace. Il est accessible depuis la place du Campanin.

Le troisième se trouve au 33 boulevard du Jardin Exotique, à l’ombre des arbres.

Le dernier est à retrouver sur l’avenue de Grande Bretagne, au 45 précisément.

Un parc à chien situé à côte de la Roseraie Princesse Grace, dans le quartier de Fontvieille. © Monaco Tribune

Ce ne sont pas des espaces très spacieux mais votre chien appréciera toujours de pouvoir gambader librement. Pour rappel, la sanction est établie à 75 euros pour un chien non tenu en laisse. Ceux considérés comme « dangereux » doivent porter une muselière sous peine d’une contravention de 200 euros. Les déjections canines qui ne sont pas ramassées sont punies par une amende de 600 euros. Pour cela, la Principauté est très bien équipée. Des distributeurs de petits sacs poubelles, une centaine, sont disposés dans l’ensemble des quartiers.

Sorties, restaurants et hôtels

En arrivant à Monaco avec un chien, il est important de savoir ce que l’on peut visiter avec son chien, où aller séjourner également. Concernant les principaux points culturels, il est à noter que les toutous sont interdits au sein du Palais Princier, du Casino de Monte-Carlo, du Musée Océanographique et, plus globalement, l’ensemble des musées de la Principauté. Côté expositions menées par les Affaires Culturelles de la Principauté, le résultat n’est pas plus encourageant : pas de chiens admis.

Où promener son chien à Monaco et aux alentours ?

Pour les restaurants, cela se dresse davantage au cas par cas mais la majorité accepte les animaux, tant que ces derniers restent calmes à vos pieds !

Côté logements, un grand nombre d’hôtels accueille les animaux de compagnie. Hôtel de Paris, Fairmont, Novotel, Columbus Hôtel, Hôtels Métropole et Hermitage… Le Monte-Carlo Bay est l’un des rares où votre chien ne pourra entrer, cela s’explique par la présence de grandes piscines libres d’accès.

Un groupe de sortie pour votre chien

« Nous sommes tout un groupe qui réunit les toutous gentils de Monaco pour les balades. » Alice est membre du groupe Facebook, et Whatsapp, Les toutous voisins, MC et ses environs. Chacun y présente son fidèle compagnon et peut organiser des sorties ou chercher des conseils quant à ces dernières, qui se font majoritairement en France.