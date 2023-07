Taxer les touristes en Principauté : qu’en pensent les habitants de Monaco ?

Dès 2024, les personnes âgées de plus de 18 ans paieront une taxe de séjour lors de leur passage dans les résidences hôtelières de Monaco. © Monaco Tribune

Il y a quelques jours, le Conseil National a approuvé la création d’une taxe de séjour à payer pour les touristes séjournant dans les hôtels et résidences hôtelières monégasques.

Sur le réseau social Facebook, nous vous avons posé la question : que pensez-vous de cette nouvelle taxe pour les touristes ?

« Elle existe dans d’autres pays, pourquoi pas à Monaco ? », commente Evelyne. En effet, la taxe de séjour n’est pas inventée par la Principauté, elle existe dans de nombreux pays et s’approcherait de ce que l’on pourrait appeler une « norme ». À Monaco, elle concernerait les personnes âgées de plus de 18 ans qui n’habite pas sur le territoire et venant séjourner en Principauté pour le loisir. En ce qui concerne les manifestations professionnelles de groupe, les séjours seront « partiellement ou totalement » exemptés de cette taxe, comme précisé par le rapporteur du projet de loi Franck Julien. De même que tout séjour dépassant 90 jours en Principauté.

Il y en a une dans tous les pays, ça ne va pas faire fuir les touristes

« Je ne suis pas d’accord avec cette taxe. (les touristes) Ils viennent et c’est déjà bien », réagit Isabelle, citant notamment les coûts supplémentaires engendrés. Car oui, cette taxe a un coût et il sera défini chaque année par arrêté ministériel, selon la catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour, dans la limite de 15 euros. « Tout est déjà cher ! De toute façon, le touriste moyen ne va pas dans les hôtels de Monaco », écrit un de nos lecteurs en réaction à ce plafond de prix.

Parmi les messages que Monaco Tribune a reçu, une grande partie ne s’étonne pas de la création de cette « contribution touristique », comme nommée par le Conseil National. « Il y en a une dans tous les pays, ça ne va pas faire fuir les touristes », développe une utilisatrice. En italien, Carla est pour et confirme : « en Italie, on paye la taxe de séjour dans presque tous les hôtels ». Certains encouragent même à la création d’une taxe pour l’ensemble des touristes quelle que soit leurs occupations ou leur temps passé en Principauté. « Il faudrait taxer tous les touristes qui passent à Monaco » ; « Les visiteurs qui viennent juste pour flâner », lit-on.

15 millions d’euros par an

Côté professionnels, « les établissements hôteliers ont été informés du souhait d’instaurer une telle taxe sans que des objections formelles n’apparaissent », selon un courrier adressé au Conseil National. La « contribution touristique » devrait être mise en place dès 2024. La création de cette taxe s’inscrit dans une série de mesures fiscales qui devraient rapporter « une quinzaine de millions d’euros par an », a chiffré Jean Castellini, Ministre des Finances et de l’Économie, jeudi 29 juin, pendant la séance publique du Conseil National.