Commerce de détail : malgré un climat des affaires « favorable » en juin, l’incertitude économique des commerçants augmente

En dépit d’un nouveau record de fréquentation des commerces, les intentions de commande, les stocks, les prix et l’emploi prévus ont chuté.

Dans son dernier Baromètre du Commerce de détail, l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) a présenté les résultats du mois de juin 2023.

D’après l’enquête mensuelle, le climat des affaires a atteint le score de 106, soit une très légère diminution (il était de 108 l’hiver dernier), mais il apparaît que les perspectives générales d’activité se stabilisent à un seuil élevé. En revanche, si les ventes et l’emploi passés ont « nettement progressé », les intentions de commande, les stocks et les prix et l’emploi prévus, eux, ont chuté.

Le Baromètre affirme même que les stocks sont « très inférieurs à la normale » et que les intentions de commande diminuent. L’incertitude économique ressentie est de nouveau en hausse, après avoir fortement diminué depuis le mois de mars.

Point positif tout de même, la fréquentation des commerces a atteint un nouveau record, dépassant de 41 points sa moyenne de longue période.