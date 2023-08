En septembre, le Yacht Club de Monaco met à nouveau l’innovation à l’honneur

Monaco Marina Management (M3), est une société de conseil monégasque spécialisée dans le développement, la gestion et la promotion de marinas, yacht-clubs et écoles de voile - © Yacht Club de Monaco

Il accueillera les 24 et 25 septembre prochains, la 3e édition du « Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous ».

Encourager la construction et le développement de marinas vertueuses, voilà l’objectif de événement organisé par M3 (Monaco Marina Management) avec le soutien notamment de la Fondation Prince Albert II, et d’Extended Monaco. Pendant ces deux jours, les dernières innovations en la matière seront présentées aux et par des professionnels du secteur. Entrepreneurs, start-ups, industriels, investisseurs, promoteurs, développeurs de marinas et architectes, acteurs du yachting… Ils sont, à chaque édition, environ 200 à répondre présent.

Certains d’entre eux participeront aux International Smart & Sustainable Marina Awards dont la cérémonie aura lieu en clôture de l’événement. Les sept catégories retenues pour cette nouvelle édition sont les suivantes : gestion de l’eau, optimisation énergétique, énergies renouvelables, respect de la biodiversité, solutions pour les constructions sur le littoral, gestion des déchets, et gestion des marinas.

« Face aux défis environnementaux, il nous semble essentiel d’apporter une réponse globale, avec un éclairage international. Nous sommes convaincus qu’il existe aujourd’hui de nombreuses solutions technologiques qui peuvent être déployées dans des marinas afin de réduire notre impact. Il s’agit ici de booster l’innovation pour soutenir les économies locales dont les marinas sont des acteurs importants » confie José Marco Casellini, CEO de M3.

