Le ministre du Tourisme d’Arabie Saoudite à Monaco pour un accord en faveur de la planète

Trois entités étaient réunies : la Saudi Red Sea Authority, la Fondation Prince Albert II et le Yacht Club de Monaco.

S’associer en faveur d’un tourisme côtier durable, voilà l’objectif de cette rencontre organisée récemment au sein du Yacht Club de Monaco. La Saudi Red Sea Authority (SRSA), représenté par Mohammed Al-Asiri, directeur général par intérim de l’organisation et soutenue par le ministre du Tourisme d’Arabie saoudite Ahmed Al Khateebre, qui est également le président du conseil d’administration de la SRSA, a signé à Monaco deux mémorandums d’accord.

Un premier avec la Fondation du Prince Albert II (FPA2) et un second avec le Yacht Club de Monaco, lesquelles étaient représentées par leurs directeurs respectifs soit Olivier Wenden et Bernard D’Alessandri, afin de développer le tourisme côtier en mer Rouge.

Un partenariat stratégique

Pour rappel, la SRSA, oeuvre à réglementer les activités de navigation des navires de croisière et des yachts, ainsi qu’à promouvoir le tourisme et les activités de loisirs en mer. Avec ce déplacement à Monaco, la SRSA cherche à élargir ses partenariats stratégiques avec des entités internationales pertinentes.

Selon Mohammed Al-Asiri, ces accords visent à « améliorer la coopération avec les entités maritimes mondiales afin d’atteindre nos objectifs en matière de développement des secteurs maritimes, d’assurer la protection de l’environnement naturel et d’encourager le tourisme côtier dans le Royaume, y compris son développement économique ».

Le Yacht Club de Monaco, au défi du développement durable

Accompagnée d’une délégation du ministère saoudien du Tourisme, la SRSA a également discuté de son mandat, qui inclut le développement de ses partenariats stratégiques, lors d’une série de réunions le ministre d’État de la Principauté Pierre Dartout, le département des affaires maritimes de Monaco et la société de gestion de yachts Hill Robinson.