Le salon art3f revient à Monaco à la fin du mois

Amateurs d’art contemporain, à vos agendas !

Il est de retour pour une quatrième édition. Le salon international d’art contemporain art3f se tiendra à Monaco du 25 au 27 août sous le Chapiteau de Fontvieille.

Plus de 200 artistes, venus de Monaco, de France, mais aussi des quatre coins du globe, sont attendus pour l’événement. Le vernissage est prévu le vendredi 25 au soir, à partir de 18 heures. La soirée est ouverte à tous les visiteurs, qui pourront échanger avec les artistes près de leurs stands.

Amateurs et collectionneurs pourront donc rencontrer peintres, sculpteurs et photographes, sur les 4 250m2 de superficie du salon. Un grand bar et restaurant central proposera boissons fraîches, plats chauds, pâtes, sandwiches, salades composées et desserts, le tout dans une ambiance jazzy assurée par de la musique live.

Un événement à ne pas manquer, où art et convivialité seront au rendez-vous !

Idée sortie : La Nuit des Étoiles au Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco

Infos pratiques :