Les boutiques de créateurs à découvrir pour un cadeau unique

Nous avons sélectionné pour vous cinq adresses à connaitre absolument.

Elles font partie de la face moins connue de la Principauté de Monaco, et pourtant, ces échoppes ou associations qui proposent à la vente des produits de créateurs regorgent de trésors. Des pépites faites en partie ou dans leur intégralité à la main, et vendues généralement à des prix abordables.

La Boutique du Rocher

Plusieurs collections sont proposées au cours de l’année et pendant la période des soldes, les invendus sont en promotion – © La Boutique du Rocher

La Boutique du Rocher – ou plutôt « les » Boutiques du Rocher car elles sont au nombre de deux – ne sont pas des boutiques comme les autres. Situées à quelques pas de la place du Casino de Monte-Carlo et au coeur de la vieille ville, elles regorgent de véritables perles pour les bébés et pour la maison. Des vêtements, des peluches ou du linge, confectionnés à la main par les 150 créatrices qui proposent régulièrement leur créations à la vente.

C’est la Princesse Grace qui est à l’origine de ce concept qui permet de soutenir les artisans monégasques qui n’ont pas la possibilité d’ouvrir leur propre commerce, et par la même occasion la Fondation Princesse Grace, puisque la marge de chaque article vendu est reversée à l’organisation. Au-delà du côté philanthrope, les clients sont séduits par ces pièces uniques issues de l’artisanat local. La broderie, les boutons en nacre, les nœuds, tout est soigneusement pensé et fait avec le coeur, comme la collection spéciale « Bal de la Rose » sortie en juillet dernier et fabriquée avec les nappes de l’événement.

Adresses : 1, Avenue de la Madone (boutique pour enfants) et Monaco-Ville (boutique de décorations)

L’AMAPEI

N’hésitez pas à suivre l’AMAPEI sur Facebook, les dates des ventes y sont annoncées – © Direction de la Communication / Stephane Danna

À l’occasion de ses journées portes ouvertes, l’AMAPEI (Association Monégasque pour l’Aide et la Protection de l’Enfance Inadaptée) propose à la vente les objets confectionnés par ses membres tout au long de l’année. Ainsi, régulièrement, les locaux de l’association qui auprès des personnes porteuses de handicap mental se transforment en véritable échoppe.

Coffrets avec des produits alimentaires ou de soin, paniers brodés, ou encore des bracelets de perles véritables… Le choix est large mais attention, les étagères se vident rapidement ! Avec des prix affichés à partir de 1 euro, c’est la bonne occasion pour se faire plaisir ou faire plaisir à ses proches. L’association accueille jusqu’à 150 visiteurs par événement !

Adresse : 17 Avenue Albert II

Organza

La boutique propose également une sélection de robes de soirée et des ateliers d’upcycling – © Organza

Dans un tout autre registre, celui du mariage cette fois, la boutique Organza permet aux futures mariées de composer en une heure le prototype de la robe de leurs rêves. Un concept unique à Monaco tout comme la tenue portée le jour J. En entrant dans cette boutique située rue Grimaldi, vous serez guidées et conseillées par le savoir-faire par des professionnelles issues de grandes maisons parisiennes.

Alors, à toutes les celles qui diront « oui » à leur cher et tendre prochainement, pensez à Organza, cela permettra également d’être plus respectueux de la planète. Car l’équipe vous aidera à donner une seconde vie à votre robe en dissociant les différentes parties ! Si le résultat est sur-mesure et fait-main, le prix reste celui du prêt-à-porter, soit à partir de 950 euros.

Adresse : 11 Bis, Rue Grimaldi

Monaco Élégance

La boutique a ouvert ses portes le 22 mai dernier – © Monaco Élégance

Nouvelle boutique arrivée en mai 2023 sur le Rocher, Monaco Élégance propose un large choix de bijoux et de décorations pour la maison Des marques de renoms originaires d’Europe ou des États-Unis « qu’on ne retrouve pas ailleurs à Monaco », assure la gérante, Marie-Claire Ghisi Antognelli. Bougies, lampes, vaisselle… Les finitions de certains de ces objets confectionnés à partir de matériaux nobles comme l’or, l’argent ou le laiton, sont réalisées à la main. Exemple avec les jolis cadres en métal doré sertis de cristaux.

La commerçante passionnée ne se ferme pas à l’idée de vendre, un jour peut-être, ses propres créations dans cette échoppe de 19m² dont elle a entièrement pensé la décoration. Et ne vous fiez pas aux apparences, malgré les vitrines scintillantes, il y en a pour toutes les bourses, les premiers prix étant affichés à 50 euros.

Adresse : 9, rue Comte Félix Gastaldi

Manufacture de Monaco

En suivant la manufacture sur les réseaux sociaux, vous serez informés en cas de création d’une boutique éphémère – © Manufacture de Monaco

Boutique 100% en ligne, la Manufacture de Monaco est spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de porcelaine faite entièrement à la main. Cendriers, assiettes, vases… Des objets du quotidien au design épuré et à l’élégance intemporelle sont proposés amateurs de bon goût.

Côté technique, chaque pièce est individuellement formée sur un tour par des potiers spécialisés dans le tournage de la porcelaine. Dans les ateliers de l’enseigne, chaque étape est importante, de l’émaillage jusqu’aux finitions et à la cuisson haute température, et pour les mener à biens, les professionnels usent de techniques transmises depuis des générations. Bon à savoir pour les cadeaux, l’équipe accorde un soin particulier à l’emballage de vos articles en les intégrant à un coffret unique.

Commerçants historiques : à Monaco, cette boutique a plus de 127 ans