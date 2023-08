On connaît le thème du 54e Concours International de Bouquets

Il y aura de la magie dans l’air !

C’est un nouvel hommage tout en poésie qui sera fait au Prince Rainier III. Pour le 54e Concours International de Bouquets, qui se tiendra les 7 et 8 octobre prochains, le Garden Club de Monaco a en effet choisi le Prince Bâtisseur, et plus précisément le Festival du cirque, créé par le Prince, comme thème de la compétition.

Les candidats pourront s’affronter dans sept catégories différentes :

Les trapézistes

Les contorsionnistes

Les équilibristes

La magie

Acrobaties et porcelaine

Les animaux du cirque

Les clowns

Amateurs comme professionnels pourront laisser libre cours à leur imagination pour éblouir le jury composé de juges, professeurs, auteurs internationaux et spécialistes de l’Art Floral. Ce jury officiel remettra les Insignes d’Or, d’Argent et de Bronze, ainsi que le Grand Prix Général, Prix Princesse Grace de Monaco, aux grands gagnants.

Un jury spécial, composé de personnalités du monde littéraire et artistique, décernera en parallèle les Prix Spéciaux, pour récompenser l’originalité (dans l’interprétation et le choix des matériaux), l’élégance, le charme, la meilleure décoration florale, l’humour et l’harmonie des couleurs.

Placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II et présidé par la Princesse de Hanovre, le concours se déroulera au Tunnel Riva, sur le quai Antoine Ier. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire auprès du Garden Club de Monaco jusqu’au 25 septembre.

L’exposition sera ouverte au public le samedi 7 octobre de 18 heures à 19h30 et le dimanche 8 octobre, de 9h30 à 18 heures. L’entrée y est libre et gratuite.