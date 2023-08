West Side Story, bientôt au Grimaldi Forum

La célèbre comédie musicale proposera quatre représentations à l’automne.

« I like to be in America, Okay by me in America ». Si vous êtes fan de la comédie musicale West Side Story, alors le Grimaldi Forum vous donne rendez-vous du 13 au 15 octobre prochains, pour redécouvrir « l’une des plus grandes histoires d’amour de tous les temps. »

Retrouvez Maria, Tony, les « Jets » et les « Sharks » dans une chorégraphie de Jerome Robbins, sur la musique de Leonard Bernstein et sous la direction du réalisateur new-yorkais Lonny Price.

Vous pouvez visionner la bande-annonce vidéo de ce spectacle unique sur le site internet du Grimaldi Forum.

Résumé : Dans les rues désertes, les arrière-cours et les entrepôts de l’Upper West Side, les « Jets » – fils d’immigrants blancs américains – combattent les « Sharks » portoricains nouvellement arrivés. Il est en jeu non seulement le contrôle du quartier, mais surtout un sentiment d’identité et d’appartenance. Lorsque Maria, la sœur du leader des « Sharks » Bernardo, tombe amoureuse d’un « Jet » Tony, la tension devient insupportable. Parce que les gangs ne peuvent tolérer aucune suggestion de réconciliation, le destin des deux amants se dirige inexorablement vers la tragédie.

Infos pratiques :