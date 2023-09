Art, haute joaillerie et design : un showcase magique ce week-end à Monte-Carlo

Fancy Pink Ring Chatila (Fancy diamant rose de huit carats) - © Art and Jewels of the World

L’événement, sur invitation, se tiendra au sein du One Monte-Carlo.

C’est un rendez-vous idyllique qui est donné au Salon Jean Cocteau, au One Monte-Carlo, en marge du Monaco Yacht Show. Du 29 septembre au 1er octobre, Art and Jewels of the World et la galerie Maison d’Art s’associent pour présenter One Art and Jewels.

Un showcase qui réunit la galerie, mais aussi sept prestigieuses maisons de haute joaillerie et le designer Hom Le Xuan.

Les visiteurs pourront y découvrir les magnifiques bouquets de l’artiste visuel américain Carlos Rólon, plus connu sous le nom de Dzine, harmonisés avec le mobilier végétal coloré et créatif de Hom Le Xuan.

Invités, collectionneurs et connaisseurs pourront s’émerveiller devant les bijoux présentés par Chatila, Samer Halimeh, Alexander Tenzo, VCE Gems, D’Joya, ou encore Maximilian London. Entre créations uniques, pierres précieuses rares, émeraudes colombiennes et bijoux de luxe, ce showcase promet raffinement, prestige et découvertes.

L’événement n’est pas ouvert au grand public, mais il est possible de demander une invitation à l’adresse email suivante : oneartandjewels.monaco@gmail.com

