Au Yacht Club de Monaco, nouvelle réunion réussie pour les adhérents du MEB

Pour ce 46ème Rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board, 320 personnes étaient présentes.

Après avoir organisé une centaine de rendez-vous individuels « minutes » dans l’après-midi, la suite du programme s’est déroulée avec une vue imprenable sur le Port Hercule. C’est ici que 320 « décideurs économiques », des dirigeants et personnalités de la Principauté, ont partagé un cocktail et réseauté. Le nouvel Ambassadeur de France à Monaco Jean d’Haussonville et la présidente du Conseil Nation Brigite Boccone Pagès étaient notamment présents.

Au micro, le Directeur Exécutif du MEB Guillaume Rose s’est adressé aux chefs d’entreprise. © MEB / Sébastien Darrasse

L’occasion pour Guillaume Rose, Directeur exécutif du MEB, de dire quelques mots à propos de l’équipe permanente de l’association, rappelant « qu’elle est dédiée à ce seul but : que vous puissiez développer vos affaires » et d’ajouter en s’adressant aux chefs d’entreprise : « Pour nous, aucun d’entre vous n’est « petit », aucun n’est négligeable, vous êtes tous égaux dans notre détermination à vous faire réussir. »

Joanna Houdrouge est la présidente de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprise de Monaco. © MEB / Sébastien Darrasse

Alors que la secrétaire générale de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprise de Monaco (AFCEM) s’exprimait il y a quelques jours au micro de Radio Monaco pour expliquer le fonctionnement de l’association, c’est Joanna Houdrouge, sa présidente, qui a incité les dirigeantes présentes au rendez-vous à les rejoindre. L’AFCEM regroupe 70 sociétés détenues « par des femmes dynamiques qui participent à la création de richesses en Principauté (…) et font rayonner Monaco en tant qu’antenne de l’Association Mondiale des Femmes Chefs d’Entreprises. »

Également présent, de manière non officielle, l’ancien Ministre des Finances et de l’Économie Jean Castellini s’est, lui, réjoui que les efforts consentis par le Gouvernement pour soutenir les entreprises monégasques aient débouchés sur une résilience « que beaucoup nous envient ».

