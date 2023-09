Jean Castellini, le Ministre des Finances et de l’Economie quitte ses fonctions

Via un communiqué officiel, le Palais Princier annonce qu’il sera remplacé par l’italo-monégasque Marco Piccinini, déjà à ce poste en 2011 et 2012.

Après 11 ans au poste de Conseiller de Gouvernement – Ministre pour les Finances et l’Economie, Jean Castellini quitte ses fonctions ce vendredi 15 septembre. Au total, Jean Castellini aura servi le Prince et le Gouvernement de Monaco pendant 18 ans, d’abord au sein du Cabinet princier, puis en tant que Secrétaire Général de la Commission de Contrôle et des Activités Financières (CCAF).

Le Prince Albert II a déclaré au sujet de ce départ : « Je remercie M. Jean Castellini pour son dévouement et sa loyauté tout au long de ses fonctions au sein de mon Cabinet, puis de mon Gouvernement. Je rends hommage à ses nombreuses actions menées depuis près de 18 ans à mon service, ainsi que ses qualités humaines et professionnelles unanimement reconnues en Principauté ». Avant d’ajouter : « J’adresse tous mes vœux de succès à M. Jean Castellini dans le cadre de ses futures activités ».

Comme l’indique le quotidien Monaco-Matin, hormis l’année 2020 ponctuée par la crise sanitaire, le budget de la Principauté aura été chaque année excédentaire durant l’exercice du mandat de Jean Castellini. Les recettes de la Principauté sont passées de 800 millions d’euros à plus de 10 milliards d’euros actuellement. On ne connaît pas, pour l’heure, les futurs projets de l’ancien Ministre.