Monaco participe au Forum économique de Karpacz en Pologne

Cet événement a réuni près de 4 000 participants issus des milieux politique et économique.

Début septembre, une délégation monégasque composée de diplomates de l’Ambassade de Monaco accrédités auprès de la République de Pologne, du Monaco Economic Board et du Consulat honoraire de Monaco à Varsovie, a participé à la 32ème édition du Forum économique de Karpacz.

Le Monaco Economic Board a notamment pris part à deux panels sur les thématiques des énergies renouvelables et du tourisme, et des rencontres ont été organisées avec des acteurs et entités économiques polonaises comme la Chambre de Commerce France-Pologne.

Développer des opportunités économiques

En parallèle, le Monaco Economic Board et l’Association allemande BWA (Association Fédérale pour le développement économique et le commerce international) ont signé un Memorandum d’Entente, en présence de Joerg Steinbach, Ministre de l’Economie, du Travail et de l’énergie du Land de Brandebourg. Ce document permet « de renforcer les synergies entre les deux entités et de développer les opportunités économiques sur les marchés allemand et monégasque », indique un communiqué.

Le nouvel Ambassadeur de France aux côtés du Couple Princier

« A l’initiative de l’Ambassade de Monaco à Berlin, cette première participation au Forum économique de Karpacz, considéré comme le « Davos de l’Est », a ainsi permis de poser les jalons d’une prochaine mission économique monégasque en Pologne à l’étude pour 2024 », peut-on lire dans la suite du communiqué.