Le nouvel Ambassadeur de France aux côtés du Couple Princier

Jean d’Haussonville était en représentation officielle à Monaco mardi 5 septembre dernier.

Diplômé de l’Institut d’études politiques et ancien élève de l’École Nationale d’Administration, promotion « René Char » de 1995, Jean d’Haussonville est Officier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier des Arts et des Lettres.

En cette rentrée, c’est en tant qu’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République française qu’il a présenté ses Lettres de créance au Prince Albert II, en présence de Mme Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération et du Ministre d’Etat. C’est d’ailleurs Pierre Dartout qui a reçu la délégation en sa résidence, pour un déjeuner présidé par le Souverain.

« La France peut se rendre utile »

« La relation entre la France et Monaco est extrêmement proche. J’apprécie aussi la qualité de vie ici, la chance d’être au bord de la Méditerranée, et puis je sais que j’arrive à des moments qui sont importants pour Monaco et sur lesquels la France, en tant qu’ami de toujours, peut se rendre utile. J’espère donc que je pourrais me rendre utile dans ma mission », a confié le cinquantenaire sur Monaco Info.

Concernant la suite de son parcours, Jean d’Haussonville était Directeur Général du domaine national de Chambord depuis 2010. Auparavant, il a notamment été Premier Secrétaire à la Représentation permanente de la France auprès de l’OTAN à Bruxelles entre 1997 et 2001, Conseiller auprès du Ministre de la Culture et de la Communication entre 2004 et 2007.