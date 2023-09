Cette entreprise monégasque forme les personnels des yachts à un comportement plus vert

« Etyc » a été crée en 2019 sur un projet de Claire Ferandier Sicard.

Alors que le Monaco Yacht Show bat son plein sur le Port Hercule, nous sommes allés à la rencontre d’une entreprise monégasque installée dans la partie durable de l’exposition, appelée la « Sustainability Hub ». Comme son nom le laisse entendre, « Etyc » sensibilise les personnels et capitaines des bateaux aux questions environnementales.

« Une fois que le bateau existe, puisqu’il est là pour 25 ans environ, nous cherchons à limiter son impact sur l’environnement. Car l’homme, en modifiant ses habitudes à bord, peut réduire drastiquement la consommation énergétique du bateau, la consommation de fuel ou d’eau par exemple », détaille Matthieu Falce, directeur des nouvelles technologies de cette SARL incubée à Monacotech depuis quelques mois. Avant d’ajouter : « l’idée est de former l’entièreté de l’équipage du bateau, aussi bien le capitaine et les personnes haut gradées, que les personnes en charge de la gestion des moteurs ou les serveurs ».

Différentes variables

« Nous pouvons notamment éviter le plastique à bord, ou former à ce qu’on pourrait appeler de « l’éco-conduite », car il existe des façons de naviguer qui pollueront plus ou moins. De même, nous pouvons remplacer le diesel brut par du HVO « Hydrotreated Vegetable Oil » (huile végétale hydrotraitée) qui émettra au moins 50% de CO2 en moins. Donc, même si le bateau n’a pas spécialement été conçu dans l’idée d’être vert, nous avons toujours la possibilité de le rendre plus éthique », poursuit l’ingénieur de formation.

Les formations ont lieu à la Belle Classe Academy qui est l’organisme de formation du Yacht Club, ou directement sur les bateaux. Pour aller plus loin, la jeune entreprise a développé un annuaire, baptisé « Etyc pages » afin de rassembler un certain nombre de prestataires éco-responsables type traiteurs ou fournisseur d’uniformes, auxquels les propriétaires peuvent faire appel, s’il veulent réduire un maximum l’impact environnemental de leur bateau.