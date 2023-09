Glamour et élégance à Monaco pour le défilé Haute Couture d’Angela Petrulli

Il aura lieu ce jeudi 21 septembre.

Avis à toutes le fashionistas, jeudi 21 septembre, un défilé de mode exceptionnel est organisé à Monaco. Angela Petrulli, Maître Tailor de renommée internationale, présentera sa collection automne-hiver en exclusivité. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle fait rayonner, depuis 2011, les couleurs de la principauté au congrès mondial « The Word Fédération of Master Tailors » avec des créations uniques, intemporelles et faites à la main.

Cet événement, conçu et organisé par AMC Haute Couture & les Femmes Chefs d’Entreprise de Monaco (AFCEM), promet d’être une expérience unique, mêlant mode, glamour et savoir-faire. Les invités auront également l’occasion de profiter d’une ambiance musicale envoûtante, et de savoureux amuse-bouche créant ainsi une atmosphère féerique. À ne pas manquer !

Au programme :

17h45 : Speed meeting AFCEM, autour d’un apéritif convivial à l’italienne (uniquement pour les membres AFCEM en intérieur). Adresse : « Il Morso » , 24 Boulevard Princesse Charlotte

19h00 : Visite de l’atelier AMC Haute Couture (Cocktail & amuse-bouche)

19h15/21h : Fashion Show d’Angela Petrulli. Adresse : « AMC Haute Couture » , 6 – 11 Avenue Saint Michel

Infos pratiques…

Date et heure : le 21 septembre 2023 de 18h45 à 21h00

Lieu : 24 Boulevard Princesse Charlotte et 6 – 11 Avenue Saint Michel, Monaco

Tarif : entre 20 et 30 euros

Billetterie : via ce lien