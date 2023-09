Jeux des petits Etats d’Europe : Le Prince Albert II et Pierre Dartout ont reçu la délégation monégasque

Les athlètes présents à Malte en juin dernier ont été conviés mercredi soir pour une réception dans la résidence du Ministre d’Etat.

Avec 33 médailles remportées, dont 7 pour Giulia Viacava, et une quatrième place au classement général des nations, la délégation monégasque a brillé lors des derniers Jeux des petits Etats d’Europe.

Médailles, records, classement… Que retenir des performances de Monaco aux Jeux des petits États d’Europe ?

De quo ravir Yvette Lambin-Berti, secrétaire général du Comité olympique, présente mercredi soir dans la résidence du Ministre d’Etat.

L’édition 2027 se tiendra à Monaco

« Arriver à décrocher autant de médailles face à des pays beaucoup plus grands que nous est une grande performance. C’est un marqueur de tous les efforts réalisés par l’Etat, le Comité Olympique, les clubs et les athlètes eux-mêmes. Il n’y a pas de résultats sans efforts et nos athlètes l’ont prouvé. »

Parmi les athlètes qui se sont distingués lors de la compétition organisée à Malte, le perchiste Jean Woloch n’a pas caché son bonheur au micro de Monaco Info au moment de retrouver ses camarades.

AS Monaco Athlétisme : Jean Woloch, le ciel est sa limite

« C’est un honneur pour moi d’être ici et un plaisir que nous soyons réunis tous ensemble après nos résultats aux Jeux des petits États. »

Les prochains Jeux des petits Etats d’Europe se tiendront en 2025 à Andorre, avant de voir la Principauté accueillir l’édition 2027.