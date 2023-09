Les apéros-concerts sont de retour à l’Espace Léo Ferré

Rendez-vous le 23 septembre prochain avec trois groupes pour venir mettre l’ambiance.

Après presque quatre années d’absence, c’est le grand retour de ces soirées festives et conviviales en accès libre et gratuit.

Le top départ sera donné samedi 23 septembre 2023 avec trois groupes orientés rock formés dans le sud : Dedicate – programmé en mars 2020 et annulé des suites de la crise sanitaire – Rabata Roca, et Blah Blah, des habitués de l’événement, qui se produiront dès 19h.

Côté snack et boissons, un bar sera mis en place et ouvrira dès 18h.

