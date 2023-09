Les clichés d’un Monaco d’une autre époque bientôt exposés

Du 30 septembre au 6 octobre, l’Espace Léo Ferré accueille l’exposition photo de Jean-Pierre Debernadi : « Monaco d’autrefois ».

Jean, un photographe professionnel du début du 20ème siècle, a légué à ses descendants des centaines de plaques photographies en verre, dont plusieurs représentants un Monaco d’une autre époque. Jean-Pierre Debernadi est son petit-fils. Après trois années d’un « travail titanesque », ces plaques ont été scannées, restaurées en noir et blanc puis colorisées.

À compter du 30 septembre, le photographe monégasque propose au public de redécouvrir ce « Monaco d’Autrefois » à travers une sélection de photos anciennes prises par son aïeul et dont la colorisation vise à « nous projeter et à stimuler

notre imagination. » Pour illustrer le travail réalisé, le cliché d’origine en noir et blanc sera également présenté pour chaque photographie. Jean-Pierre Debernardi accompagne d’ailleurs son exposition des toiles de l’artiste-peintre Delphine Lanzara. La résidente de Monaco exploite la technique de la peinture au couteau et met en valeur des pays de Monaco.

« La préservation de nos traditions, de notre histoire et de notre patrimoine dans toutes ses expressions représente une des missions essentielles de l’institution communale et la démarche de Jean-Pierre Debernardi rejoint pleinement cette ambition », appuie le Maire de Monaco Georges Marsan à l’annonce de cette collaboration entre le photographe et la Mairie de Monaco.

