Ligue 1 : L’AS Monaco freiné à Lorient

Les Monégasques ont été accrochés par Lorient (2-2) ce dimanche à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1.

Le match : 2-2

L’AS Monaco est toujours invaincu cette saison, après cinq journées de championnat.

Mais les hommes d’Adi Hütter peuvent nourrir des regrets. Alors qu’ils menaient au score à quelques secondes de la fin du match, les Lorientais ont égalisé au bout du suspense grâce à Romain Faivre (2-2, 90+8′).

Avant ça, les Monégasques avaient pourtant dominé cette rencontre, dans le sillage de leur maître à jouer, Aleksandr Golovin (voir ci-dessous).

C’est d’ailleurs lui qui a égalisé (1-1, 17′), après l’ouverture du score express de Lorient en début de match après un but d’Aiyegun Tosin (1-0, 2′).

Si Folarin Balogun, en inscrivant son tout premier but sous ses nouvelles couleurs (1-2, 69′), a permis aux Monégasques de prendre l’avantage, les Lorientais n’ont jamais rien lâché pour arracher un point devant leur public.

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, vendredi prochain (21h), pour le derby de la Côte d’Azur.

Le joueur : Golovin dicte le tempo

Étincelant depuis le début de la saison, l’international russe a confirmé qu’il était l’un des éléments incontournables de l’équipe d’Adi Hütter.

Toujours dans le bon tempo, disponible, précieux dans sa lecture du jeu et ses orientations, Aleksandr Golovin a ponctué son récital d’un but sublime (17′) et d’une passe décisive pour Folarin Balogun (69′).

La phrase : « Ce n’était pas notre meilleur match »

Adi Hütter : « Ce n’était pas notre meilleur match, mais on a su bien rebondir après le premier but concédé, ce qui n’est pas simple. Nous avons mérité notre égalisation avec ce but fantastique d’Aleksandr Golovin, mais pour moi, en première période nous avons joué trop lentement. Face à une équipe qui défend autant et qui est aussi dangereuse en contre-attaque, ce n’est pas simple. »