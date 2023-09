Une nouvelle structure d’accueil ouvre en Principauté

C’est hier matin que la « Crèche Honoria » a ouvert ses portes aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs familles.

Cette nouvelle crèche, qui vient remplacer la structure de l’Escorial, est située à l’ouest de la Principauté, plus précisément au rez-de-chaussée du Palais Honoria. Elle dispose de 30 berceaux et accueille en priorité les enfants monégasques et résidents des quartiers des Moneghetti et du Jardin Exotique.

La Crèche Honoria a ouverte ses portes à la rentrée 2023. © Mairie de Monaco

« La Crèche Honoria s’inscrit dans les engagements prioritaires du Conseil Communal : proposer une offre géographiquement adaptée aux besoins des familles et répondre favorablement aux demandes de places disponibles en crèches collectives », écrit la Mairie de Monaco.

En début d’année, la treizième structure d’accueil de la Principauté était ouverte dans l’immeuble du Testimonio, inaugurée par le Prince Albert II et la Princesse Charlène.