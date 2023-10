Après deux ans d’enquête, une organisation criminelle démantelée en France et à Monaco

Drogue, armes et blanchiment d’argent : les 17 personnes interpellées sont soupçonnées d’appartenir à un réseau mafieux originaire des Balkans.

L’information provient de nos confrères du Parisien. Vendredi dernier, 17 personnes ont été interpellées en France et à Monaco, après deux ans d’enquête, menée notamment par l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). Toutes étaient « soupçonnées d’appartenir à un réseau mafieux originaire des Balkans se livrant à du trafic international de cocaïne, d’armes de guerre et à du blanchiment. »

Parmi les personnes interpellées, une juriste à la mairie de Cannes et une policière récemment retraitée de la Principauté.

Comme l’a précisé l’AFP à une source proche de l’enquête, cette dernière est plus précisément soupçonnée de corruption. Selon France 3 Côte d’Azur, son compagnon, policier lui aussi, a été entendu par les enquêteurs mais n’est pas poursuivi à ce stade.

Toujours selon la presse, le réseau « réinvestissait l’argent des trafics dans une cascade de sociétés écrans, dont une partie pouvait être utilisée pour des projets de promotion immobilière dans les Alpes-Maritimes. »

2 armes de poing, 19 000 euros en espèces et une Audi blindée saisis

Les suspects ont pu être arrêtés grâce au décryptage par les enquêteurs de la messagerie extrêmement sécurisée Sky ECC, plébiscité par les narcotrafiquants. Selon France 3, 11 personnes ont été présentées lundi à un juge d’instruction de la Juridiction nationale de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) du tribunal de Paris et mises en examen, à l’issue des gardes à vue.

Neuf personnes ont ensuite été placées en détention provisoire, dont la policière de la Principauté, « conformément aux réquisitions du Parquet, qui a fait appel du placement sous contrôle judiciaire des deux autres. »

Au cœur du réseau : un individu serbe, âgé de 43 ans, résidant à Roquebrune-Cap-Martin et qui, selon la presse, « entretenait une relation de proximité avec la policière de Monaco. » La femme et le beau-frère de cet individu serbe sont également dans le viseur de la justice, tout comme un quadragénaire « accusé d’être son homme de main et une femme ayant un rôle de juriste. »

Deux armes de poing, plus de 19 000 euros en espèces, des montres et objets de luxe ainsi qu’une Audi A8 blindée ont été saisis dans le cadre de ce dossier.