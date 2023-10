Ballets de Monte-Carlo : l’ouverture de la billetterie approche, découvrez le programme

La saison 2023-2024 est placée sous le signe de la création.

D’abord en tournée en Corée du Sud en Suisse et en Italie, la compagnie revient en force à Monaco pour la création de L’Enfant et les Sortilèges de Jean-Christophe Maillot, du 20 au 23 décembre qui réunira 240 artistes sur scène ! Une date à ne pas manquer et à noter dès maintenant dans vos agendas.

Les billets en prévente jusqu’au 9 octobre sont des tarifs avantageux, profitez-en :

31€ en catégorie 1 (au lieu de 39€)

(au lieu de 39€) 26€ en catégorie 2 (au lieu de 34€)

La compagnie des Ballets de Monte-Carlo restera à Monaco également pour Carmen de Johan Inger avant de repartir en tournée en France, en Italie, aux États-Unis et en Hongrie pour les mois de février, de mars et une partie du mois d’avril. Elle reviendra en Principauté pour To The Point(e) qui réunit dans une même soirée Within the Golden Hour de Christopher Wheeldon, Vers un Pays Sage de Jean-Christophe Maillot et Autodance de Sharon Eyal.

Les danseurs voyageront de nouveau vers la Pologne, l’Allemagne et l’Espagne au mois de mai avant un retour à Monaco en juin pour le le Gala de L’Académie. Un moment clé de l’année où de nouveaux venus monteront pour la première fois sur la scène de la Salle Garnier tandis que les diplômés de l’Académie y feront leurs derniers saluts avant de rejoindre une compagnie internationale.

À découvrir dès le mois de novembre

En attendant, place au Monaco Dance Forum, les 14, 15, 16 et 17 novembre avec d’abord le spectacle C’est beau ! de 6eSens et DK-Bel qui met en scène des danseurs avec et sans handicap grâce à la collaboration de plusieurs associations comme AMHM (Association Monégasque d’Handicapés Moteurs), Monaco Disease Power, ou encore l’A.M.A.P.E.I. « Une expérience indescriptible qui vous marquera pour toujours », promet l’organisation.

Vous découvrez également Sol Invictus d’Hervé Koubi. Toujours à mi-chemin entre physicalité hip-hop et élévation classique Sol Invictus est une déclaration d’amour, ma déclaration d’amour à la danse, à son passé, à son présent, à son avenir.

Rencontrez l’écrivain Philippe Besson à Monaco

À ne pas manquer non plus la projection, gratuite de Carmen Jones, réalisé par Otto Preminger