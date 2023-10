Betclic Elite : L’AS Monaco Basket remporte le choc au sommet

Le champion de France en titre a dominé l’ASVEL dimanche soir à l’Astroballe (79-87) et reste invaincu après quatre journées de championnat.

Malgré l’absence encore de nombreux joueurs (Kemba Walker, Yakuba Ouattara, Mouhammadou Jaiteh et Jordan Loyd), la Roca Team a pu compter sur la richesse de son effectif pour faire plier Villeurbanne pour la sixième fois de suite, toutes compétitions confondues.

Dominés en première période (42-37), les hommes de Sasa Obradovic ont réagi après la pause, notamment en se montrant plus hermétique en défense, mais surtout en s’appuyant sur le talent du duo James-Okobo.

Mike James et Elie Okobo au sommet

Auteur d’une grosse deuxième période, Elie Okobo (19 points, 5 passes) a parfaitement épaulé un Mike James des grands soirs (21 points, 5 passes) pour permettre à la Roca Team de remporter un nouveau succès en championnat et d’asseoir encore un peu plus sa place de leader.

« Notre première mi-temps n’était pas bonne et la mienne aussi. Au retour des vestiaires, on s’est dit qu’on voulait être plus agressifs, a confié Mike James après la rencontre. C’était aussi ma volonté, il fallait attaquer le cercle et c’est ce qu’on a su bien faire. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, dès mardi soir (21h) à Gaston-Médecin face à la JDA Dijon.