Cette semaine, le Chef Joël Garault cuisine pour les donneurs de sang au CHPG

Le Centre Hospitalier Princesse Grace accueille le Chef à l’occasion de la semaine du goût, du 16 au 22 octobre.

Dans les locaux du Centre de Transfusion Sanguine, une petite cuisine est temporairement installée. Une plaque chauffante, quelques ustensiles, de bons ingrédients et le tour est joué. Le Chef Joël Garault, aidé de l’équipe de restauration du CHPG, prend d’abord les commandes des donneurs de sang et prépare ensuite de très jolies assiettes.

Allier l’utile à l’agréable

À la carte, le Chef propose trois plats sucrés et salés. En venant donner son sang, il est rare de pouvoir choisir entre la « Panna Cotta à l’infusion d’amande et sa marmelade de melon caramélisé à la verveine » ou la « rosace de carotte sautées minutes et la brouillade d’oeufs à la fondue de mâche ». Et pour cause, c’est un menu particulier qu’a souhaité proposer le Centre de Transfusion Sanguine à ses patients.

Six plats sucrés et salés sont proposés aux donneurs qui peuvent observer l’apport en fer de chacun d’entre eux. © Monaco Tribune

« Nous avons eu la chance de collaborer avec Françoise Maechling, responsable de la cuisine du CHPG (…) L’idée était de joindre l’utile à l’agréable et de sélectionner des ingrédients qui étaient riches en fer », nous explique Mélanie Rinaudo Gaujous, Chef de service de cette section du centre hospitalier. Les ingrédients en tête, le Chef Joël Garault a ensuite imaginé ses recettes, à côté desquelles sont indiqués les apports énergétiques en question. Du mardi au jeudi de cette semaine, jours d’ouverture de la section, chaque donneur peut en profiter.

En attendant que les patients aient terminé de donner leur sang, la préparation des assiettes se fait à la minute. © Monaco Tribune / Direction de la Communication – Manuel Vitali

« Nous avons 30% de donneurs en plus que d’habitude »

Au-delà de l’aspect culinaire, cette expérience, qui est une première pour le Centre de Transfusion Sanguine, est une belle affiche pour attirer davantage de donneurs dans un secteur qui a tendance à en manquer. « C’est l’effet recherché et c’est ce qu’il se passe. Nous avons 30% de donneurs en plus que d’habitude », se réjouit la Chef de service, qui souhaiteraient enregistrer des chiffres similaires « toutes les semaines ».

« Ça me rappelle mon métier »

En cuisine, le Chef enregistre entre quatre et cinq commandes par heure. Après leur passage dans la salle dédiée à la récolte du sang, les donneurs se voient servis par Joël Garault lui-même, pour qui cette proximité avec le « client » est un souvenir chaleureux. « Le contact avec le patient, je trouve ça extraordinaire. Ça me rappelle mon métier », sourit celui dont l’expérience au sein de l’Hôtel Hermitage a duré 25 ans. À cela s’ajoute « la surprise qu’ils ont en voyant arriver l’assiette et leurs commentaires au moment du départ ».

Le Chef Joël Garault sert les donneurs à table. L’occasion de présenter les plats et d’échanger quelques mots. © Monaco Tribune

C’est par le biais de Françoise Maechling que le Chef, à la retraite depuis 2016, lui même donneur de sang pendant 25 ans et membre de l’Amicale des donneurs de sang de Monaco, a été contacté par le CHPG. « Je suis un passionné de mon métier, j’ai tout de suite dit oui (…) Je trouvais la cause tellement évidente que je ne pouvais pas refuser », nous avoue-il.

À une potentielle réitération de cette expérience, le Chef dit « oui ! ».