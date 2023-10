Culture des algues: « Nous devons sortir de l’âge de pierre »

Le premier sommet européen consacré à la culture des algues s’est tenu début octobre à la Maison des océans à Paris, en partenariat avec l’Institut océanographique de Monaco. Vincent Demeizel, Conseiller Océan au Pacte mondial des Nations Unies y a participé et se confie au micro de Radio Monaco.

Pour ce professionnel, il faut développer cette culture pour plusieurs enjeux, notamment celui lié à l’alimentation. Avec les algues, on peut nourrir les humains et les animaux, remplacer les fertilisants, les plastiques et le coton. On peut aussi fournir des solutions médicales innovantes, dépolluer les océans, absorber le carbone et créer des ressources et des emplois pour les populations côtières victimes de la surpêche. »

Mais est-ce qu’un développement massif de l’algoculture pourrait avoir des effets secondaires indésriables sur les écosysèmes marins ? À quoi pourrait ressembler des champs d’algues sur les rivages de la Côte d’Azur ? Les mentalités occidentales sont-elles prêtes à consommer ce produit ? Réponse dans ce podcast :