L’examen du Code de la Route monégasque s’offre une refonte

Après plus d’un an de travail, la nouveau dispositif de questions liées à l’épreuve vient d’être instauré ce lundi 1er octobre.

Aurélie Peri, Chef du Service des Titres de Circulation, a développé la volonté de la Principauté autour de l’épreuve théorique du permis de conduire. La première étape était cette modernisation de l’examen du Code de la Route, qu’Aurélie Peri assure avoir menée « en concertation avec les auto-écoles de la place et des experts en la matière, pour aboutir au projet le plus équilibré et actualisé possible. » Pour rappel, une nouvelle version de l’examen est également appliquée en France depuis le 12 septembre 2023.

Dans quel objectif ?

« Les questions actuelles datent de plus de 10 ans. Il nous est donc apparu nécessaire de procéder à cette réforme pour moderniser cet examen, le rendre plus clair et intelligible par toutes et tous. Nous avons donc travaillé sur des questions plus compréhensibles et des visuels plus modernes, qui permettent aux candidats de mieux comprendre les situations qui leur sont exposées », poursuit Aurélie Peri. À ce jour, les examinateurs ont une base de données renouvelée de 800 questions, dont certaines sont même liées à l’éco-conduite.

À quoi s’attendre pour les candidats ?

« Sur le fond, la ligne de conduite reste la même, avec des questions qui restent essentiellement orientées sur la signalisation et les règles de priorité. Sur la forme en revanche, ils profiteront désormais de questions et de visuels plus clairs, plus modernes, avec des questions plus compréhensibles par tous. » Pas d’inquiétude pour les futurs candidats, la formation proposée dans les auto-écoles monégasques reste en adéquation avec l’examen.

Aurélie Peri brise également le mythe d’un Code de la Route monégasque différent de celui français. Ce n’est pas le cas ! Les seules différences sont celles liées au permis de conduire et les sanctions qui y sont liées. « Mis à part ces spécificités, et donc les questions qui s’y rattachent, toutes les règles liées à la circulation sont identiques », conclut la Chef de Service.