Monte-Carlo Beer lance sa bière sans alcool

La célèbre marque monégasque élargit sa gamme avec une blonde sans alcool mais aussi une IPA.

Jusqu’ici, elles fonctionnaient en binôme : la blanche et la rouge. La première bouteille était, blonde la seconde ambrée, et toutes les deux certifiées Bio depuis mars dernier. Désormais, elles sont heureuses d’accueillir deux petites soeurs. Une blonde rafraîchissante sans alcool à 0,5% et une IPA riche en saveurs à 6% d’alcool pour ne laisser aucun amateur de bière artisanale sur la touche.

Six mois de travail ont été nécessaires pour développer ces deux nouveaux produits, et les fondateurs Anthony et William, respectivement Monégasque et enfant du pays, sont très fiers que ces recettes développées avec leur brasseur basé à Mouans-Sartoux, s’inscrivent dans la continuité de la philosophie de la marque : « nous voulions impérativement que l’IPA ait l’ADN audacieux de la marque et que la sans alcool soit aussi fraîche que la blonde », précise Anthony Orengo.

Les boissons « made in Monaco » continuent de se développer

« Avec ses 6% d’alcool, la MCB IPA est une célébration des tendances brassicoles actuelles. Sa richesse en houblon dévoile une saveur distinctive, harmonisant subtilement la douceur des malts avec l’amertume des houblons, couronnée par des touches séduisantes de fruits rouges. C’est la boisson par excellence pour ceux qui recherchent une expérience gustative profonde et réconfortante », peut-on lire dans un communiqué d’MCB.

Et si cela vous donne envie, un peu de patience. Ces nouvelles créations, ne seront disponibles qu’à partir du 23 octobre prochain sur le site web www.montecarlobeer.com et chez les partenaires commerçants.