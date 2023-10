Monte-Carlo Business Center : un centre d’affaires « clé en main » pour accompagner les entreprises qui s’implantent à Monaco

L’atout majeur : la domiciliation.

Metropole Shopping Monte-Carlo, premier étage. Au sein de la superbe galerie marchande, se trouve le Monte-Carlo Business Center. Un centre d’affaires de 250 mètres carrés, co-fondé en 2020 par Mathieu Liberatore et Yann Bertrand.

Ce dernier nous reçoit dans son bureau, pour nous dévoiler toutes les spécificités de ce lieu qui aide les entreprises à se créer et à se développer. « Nous voulions apporter une vraie qualité de service, tout en nous différenciant des autres centres d’affaires, explique-t-il. Et nous sommes partis du principe que l’adresse peut être un avantage. »

Et en effet, le 17 avenue des Spélugues, au cœur d’une prestigieuse galerie commerçante, constitue un atout non-négligeable pour une domiciliation. « C’est un avantage pour les sociétés qui se lancent ou qui se créent et qui veulent trouver leur clientèle. Nous sommes le seul centre d’affaires basé dans une vraie galerie commerçante, à 150 mètres du Casino, au cœur de Monte-Carlo. Les prix étant fixés par le Gouvernement, pour le même prix qu’ailleurs vous pouvez avoir une adresse qui vous donne un gage de crédibilité et de luxe. (…) On essaie vraiment d’être un facilitateur dans la mise en place de l’entreprise : les gens viennent ici, ils savent que le coût est global et forfaitaire et qu’ils n’auront ni de mauvaises surprises, ni de rajouts. Pour un entrepreneur qui se lance, c’est extrêmement important », appuie Yann Bertrand.

Le centre d’affaires propose des bureaux privés dans un espace moderne et lumineux – © Monte-Carlo Business Center

Faciliter les synergies

Mais cette domiciliation de choix n’est pas le seul avantage du Monte-Carlo Business Center. Le centre d’affaires propose aussi un véritable accompagnement à ses entreprises, notamment grâce à différents prestataires, pour gérer la partie administrative. « Nous prodiguons des conseils dans le choix des bons prestataires. Chacun a son métier : les avocats, conseillers juridiques et experts-comptables, sont les plus à même de connaître les spécificités monégasques. Mais encore faut-il savoir qui contacter ! Quand on arrive à Monaco, on peut se retrouver en face d’un mur entre les différentes démarches administratives pour créer sa société et ces démarches peuvent être fastidieuses », détaille Yann Bertrand.

Les entreprises ont la possibilité d’opter pour l’espace de coworking – © Monte-Carlo Business Center

Une fois l’entreprise officiellement créée et domiciliée, là encore, le Monte-Carlo Business Center s’investit pleinement : « les sociétés ont accès à nos salles de réunion, aux photocopieuses etc. Mais nous apportons en plus un vrai service, notamment au niveau de la communication. Nous aidons l’entreprise à gérer son site internet, nous faisons sa promotion sur nos réseaux sociaux… Nous faisons tout pour générer de la visibilité. »

Des partenaires exclusifs en Principauté

Autre élément très important : le networking. Le centre d’affaires tâche de créer des synergies entre les différentes sociétés, mais aussi entre les entreprises et les instances de la Principauté : « nous organisons des événements pour aider les gens à se rencontrer et leur donner tous les moyens possibles pour qu’ils puissent se développer. A Monaco, la synergie entrepreneuriale est très importante. »

Le Monte-Carlo Business Center compte ainsi un certain nombre de partenaires, tels que le groupe BNI, la Commission d’insertion des diplômés, le Monaco Economic Board, Federall, Studio Julie, ou encore la Jeune Chambre économique de Monaco, partenaire exclusif.

C’est d’ailleurs la société gagnante du concours d’entreprise de la JCEM qui a rejoint en premier les rangs du centre d’affaires. Une belle « success story » que Yann Bertrand nous raconte, non sans fierté : « il s’agit de la société Etyc, qui forme des personnels d’équipages de bateaux à la sensibilisation sur l’environnement. Elle avait gagné le concours de la JCEM, est devenue notre première cliente et nous l’avons aidée à se développer. Aujourd’hui, elle est à MonacoTech. »

Sur la centaine de sociétés qui ont déjà signé au Monte-Carlo Business Center après seulement trois ans d’existence, une poignée sont parties après s’être suffisamment développées. La demande est telle qu’un second centre d’affaires a dû ouvrir récemment, toujours à Monte-Carlo, pour pouvoir continuer à héberger les clients, tant au niveau des bureaux privés que de l’open-space.

Contribuer à l’attractivité de Monaco

Le tout est donc géré par la petite – mais dynamique – équipe du Monte-Carlo Business Center, qui vient tout juste d’embaucher une sixième personne, afin de s’occuper d’un nouveau service du centre d’affaires : Monte-Carlo Events.

L’équipe du Monte-Carlo Business Center – © Monte-Carlo Business Center

« C’est un service qui relève de l’événementiel d’entreprise, explique Yann Bertrand. Le but, c’est d’adapter les événements des entreprises qui sont chez nous. On les aide à trouver la bonne date, le bon endroit, les bons prestataires et, surtout, les bonnes personnes à inviter. (…) De notre côté, on a décidé d’organiser une belle soirée de l’entreprenariat le 5 octobre prochain. Une centaine d’entrepreneurs seront invités dans nos locaux : ceux qui sont domiciliés chez nous, mais pas seulement ! Nous aurons aussi des partenaires de marques qui viendront présenter leurs enseignes. L’objectif est de donner une image de l’entreprenariat monégasque très dynamique. »

Et pour Yann Bertrand, cette activité s’inscrit pleinement dans la campagne d’attractivité menée par Monaco, pour inciter les créateurs d’entreprises à s’établir en Principauté : « on agit tous à notre niveau en tant qu’acteur du développement économique de Monaco. Essayer de renseigner un client qui peut avoir du mal à ouvrir sa société, c’est contribuer à l’attractivité monégasque. Le Gouvernement a bien pris conscience de la nécessité de moderniser le droit économique et a donné des outils, comme MonacoBoost, MonacoTech, des salons pour l’emploi… La Principauté ne fera pas l’économie de continuer dans cette voie et d’être un leader dans le développement et la création d’entreprises. C’est l’avenir ! »

Quels sont les critères pour les entreprises ?

Toute société qui souhaite s’implanter à Monaco peut rejoindre le Monte-Carlo Business Center. De même, une entreprise externe qui se trouverait temporairement privée de ses locaux en-dehors de la Principauté peut s’y établir (par exemple, le temps de travaux).

« On accepte tout type d’entreprise à partir du moment où elle fait les démarches auprès du Gouvernement. Les formules et les tarifications sont très claires », précise Yann Bertrand.

Les grilles tarifaires et les services sont d’ailleurs détaillés sur le site internet du Monte-Carlo Business Center. Vous pouvez également contacter le centre d’affaires par téléphone au +377 99 99 17 17 ou par e-mail à contact@mcbc.mc.