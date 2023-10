Un bijou en or et diamants pour soutenir la préservation des forêts

Les bénéfices de la vente de ce médaillon de la marque Fabergé seront reversés à la Fondation Prince Albert II.

Baptisé « Bee Surprise » pour la petite abeille cachée à l’intérieur, le médaillon est en or jaune 18 carats, orné de diamants et d’émaux guillochés. Une pièce d’une finesse rare, dont les bénéfices de la vente sont destinés à la Fondation Prince Albert II. Ainsi pour chaque pièce vendue, Fabergé fera un don de 1 350 dollars à l’organisation afin de financer les actions de la Forests and Communities Initiative (FCI).

Cette pièce exclusive fait partie de la collection Heritage qui célèbre la passion pour la surprise et met en valeur des techniques traditionnelles complexes, telles que l’art de l’émaillage guilloché et de la gravure à la main. En effet dans le détail, le bijou est peint à la main avec un émail guilloché de couleur pêche. La petite abeille est elle aussi peinte à la main en laque noire et orange et repose sur une pierre d’agate jaune, avec une gravure subtile en nid d’abeille. Quant au boîtier extérieur du médaillon, il est orné de 15 diamants blancs ronds taillés en brillant.

Pour les intéressés, la création est vendue au prix de 13 500 dollars, soit environ 12 800 euros, et est disponible sur le site web du joaillier.