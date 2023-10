Un escape game au Stade Louis-II pour lutter contre les discriminations

Pendant une heure et demie, des chefs d’entreprises monégasques ont résolu des énigmes et discuté de l’égalité et de la diversité dans les millieux professionnels comme personnels.

À l’initiative de Fight Aids Monaco, la Croix-Rouge monégasque et le Comité du Droit des Femmes, plusieurs sessions étaient organisées ce mardi. Guidés par deux maîtres du jeu, rôle inhérent au principe de l’escape game, deux groupes constitués d’hommes et femmes décideurs en Principauté ont joué le jeu de l’énigme.

Derrière l’organisation du jeu en lui-même, la G-Addiction Jeunesse Citoyenne, organisation de sensibilisation via une pédagogie ludique et active. Cinq salles ont donc été créées au Stade Louis-II, représentant chacune un lieu de vie professionnel ou personnel : un bureau, une boite de nuit, un appartement, un after-work et un stade de football. Un par un, les deux groupes ont fouillé les pièces avec un objectif commun : soulever un sujet discriminatoire sur lequel discuter et, peut-être, apprendre.

