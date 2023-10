Venez faire du yoga avec des chiots à Monaco

Il reste encore quelques places disponibles !

C’est un concept qui a déjà trouvé son succès en France. Le Monte-Carlo Business Center va organiser une session de « Puppy Yoga » : une séance de yoga avec des chiots.

Le rendez-vous est donné le samedi 18 novembre au Monte-Carlo Business Center. La séance est composée de 20 minutes de yoga, de 25 minutes de câlins avec les chiots, puis de 15 minutes de relaxation, toujours avec les petits chiens. Un petit-déjeuner détox pour se rencontrer et échanger clôturera la session.

L’objectif de l’événement, organisé par la branche Monte-Carlo Events, en partenariat avec la société Pawsitive Yoga, est non seulement de proposer une activité inédite, mais aussi d’associer le yoga à la présence apaisante et amusante des chiots. A noter que les séances intègrent des chiots minutieusement choisis chez des éleveurs répondant à des critères stricts de bien-être animal, d’expérience et de suivi, favorisant ainsi leur socialisation dès leur jeune âge.

La séance de 10 heures à 11h30 affichant complet, une autre session de 9 heures à 10h30 a été mise en place. Il reste encore une dizaine de places disponibles, alors ne tardez pas à réserver ! A noter que de nouvelles sessions pourraient être organisées à l’avenir.

Infos pratiques :