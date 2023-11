Championnats du monde de pêche : qui sont les représentants monégasques présents à Dakar ?

La Fédération monégasque de pêche sportive (FMPS) est actuellement présente sur la 31e édition des championnats du monde de pêche sportive Big Game (11-18 novembre).

Et parmi les meilleurs pêcheurs sportifs du monde (24 équipes sont présentes sur l’évènement), cinq monégasques entendent bien ramener dans les eaux sénégalaises la plus grosse prise.

Emmené par Patrice Garziglia (59 ans, Chevalier de l’ordre du mérite maritime et président fondateur du Tuna Fishing Club de Beaulieu), capitaine et sélectionneur de l’équipe, et soutenu par la Mairie et le Gouvernement, la délégation monégasque est composé de quatre pêcheurs chevronnés.

Des pêcheurs chevronnés et bien implantés en Principauté

David Gamba (33 ans, chargé de prévention et recyclage des déchets à la Société Monégasque d’assainissement), Chafik Rachik (55 ans, gérant de la société SB2M à Monaco), Jonathan Rit (42 ans, fonctionnaire du Gouvernement Princier, chef de section à la Direction de l’Aménagement Urbain) et Pierre Weill (36 ans, directeur des réseaux de chaud et froid urbains à la Société Monégasque de l’Electricité et Gaz) forment l’équipe monégasque.

Engie Kite Tour (Saint-Raphaël) : Alexander Ehlen au pied du podium

Composées de quatre membres, les équipes se départagent lors de trois manches d’une durée de huit heures, au large de Dakar, dans un périmètre bien défini et avec un barème spécifique en fonction des espèces capturées. L’équipe qui comptabilise le plus de points à l’issue des trois manches est sacrée championne du monde. Et si c’était Monaco ?