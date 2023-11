Entrepreneurs : il ne reste plus que quelques jours pour tenter de rejoindre Monaco Boost

Un nouvel appel à candidatures a été lancé pour les Monégasques et leurs conjoints souhaitant entreprendre dans leur pays.

Si vous souhaitez lancer votre activitĂ© Ă Monaco, notez dans vos agendas la date du vendredi 10 novembre. Jusqu’Ă midi, les personnes de nationalitĂ© monĂ©gasque qui exercent une activitĂ© professionnelle depuis moins de 5 ans, et les conjoints de MonĂ©gasques en cours de crĂ©ation d’une nouvelle activitĂ©, pourront dĂ©poser un dossier de candidature via ce lien : https://rb.gy/q3blt afin d’espĂ©rer intĂ©grer la pĂ©pinière d’entreprise.

Jean Castellini : « Monaco est terre d’innovation »

Pour rappel, Monaco Boost est le fruit d’un travail conjointement menĂ© entre le Gouvernement et le Conseil National, et permet d’accueillir et d’accompagner les entrepreneurs dans la crĂ©ation et le dĂ©veloppement de leur entreprise. Concernant MonacoTech, les candidatures peuvent ĂŞtre dĂ©posĂ©es jusqu’au 21 novembre.

Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription : +377 97 77 20 20