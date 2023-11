« Je pense que la population monégasque est aujourd’hui fort bien défendue »

Le Chef d’Etat-Major de la zone de défense et de sécurité du Sud de la France a été accueilli par le Corps des Sapeurs-Pompiers de la Principauté.

Ce jeudi 2 novembre, l’Inspecteur Général Jean-Yves Noisette, était à Monaco. En présence du Colonel Tony Varo, Commandant Supérieur de la Force Publique, le Lieutenant-Colonel Maxime Yvrard, Chef de Corps, lui a présenté le fanion du Corps avant de passer en revue la Garde incendie.

L’Inspecteur Général Jean-Yves Noisette a ensuite assisté à la présentation de la Compagnie, avant de visiter le Centre de Gestion des Evénements et de Conduite des Opérations de Secours, ainsi que les différents services de l’Etat-Major.

Le Chef d’Etat-Major a pu ensuite participer à un déjeuner à la Caserne en présence de Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur et de Christophe Prat, Directeur Général du Département de l’Intérieur.

Un Corps très bien formé, bien équipé et précurseur

Enfin, Jean-Yves Noisette a pu découvrir les différents véhicules et moyens techniques utilisés par les Sapeurs-Pompiers de Monaco avant une séance de travail, qui a permis d’échanger sur les conditions d’un partenariat opérationnel entre le Corps des sapeurs-pompiers de Monaco et la zone de défense et de sécurité Sud dans le cadre des problématiques de sécurité civiles.

Car pour rappel, la zone de défense et de sécurité du Sud de la France constitue un outil opérationnel de gestion de crise. En charge de la veille opérationnelle et de la diffusion d’informations vers le niveau national et départemental, cette zone coordonne les actions de la sécurité civile, et notamment la répartition des moyens terrestres et aériens.

« Les relations entre l’Etat français et la Principauté sont très étroites depuis toujours. (…) Pour moi qui viens de prendre mes fonctions récemment, c’était à la fois une visite de courtoisie, mais également une visite de travail qui a permis d’envisager un certain nombre d’actions, de collaborations. C’est un Corps qui a déjà une très grande réputation, qui s’inspire beaucoup de l’organisation et du fonctionnement du service d’incendie et de secours français (…) C’est un Corps très bien formé, bien équipé, précurseur sur un certain nombre de sujets. On m’a présenté des moyens, des véhicules, des matériels, qui ne sont pas encore d’actualité de notre côté de la frontière et sur lesquels nous allons pouvoir travailler. Je pense que la population monégasque est aujourd’hui fort bien défendue et si j’avais un souhait à émettre, ce serait que mes collègues Sapeurs-Pompiers de Monaco puissent continuer à sauver et surtout sans périr », a commenté Jean-Yves Noisette sur Monaco Info, à l’issue de sa visite.